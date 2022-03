Vụ nữ sinh 16 tuổi mất tích bí ẩn kèm dòng tin nhắn đau lòng: Công an cho biết đang ở Hà Nội nhưng hiện tại đã mất liên lạc

Chiều 16/3, lãnh đạo Công an thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Chiều nay, công an đã liên lạc được với nữ sinh C.T.N.A. (16 tuổi, học lớp 10, trú thị trấn Xuân An) và đã nói chuyện được với nữ sinh này khoảng 2 phút. A. cho biết đang ở Hà Nội. Công an vận động A. về nhà.

Tuy nhiên sau đó không thể liên lạc được với A. nữa".

Nữ sinh và dòng tin nhắn xin lỗi mẹ..



Chị Cao Thị Hương Giang (chị gái của A.) cho biết, "trưa cùng ngày, gia đình cũng đã liên lạc được với A. nói chuyện khoảng 10 phút rồi A. bất ngờ tắt máy và bảo điện thoại hết pin. A. cũng cho biết đang ở một nơi xa, không quen biết ai và hẹn vài ngày nữa sẽ về nhà.

Gia đình lo sợ ai đó bắt cóc em gái rồi cho em ấy mượn điện thoại gọi về nhà cho gia đình an tâm. Tôi đã khuyên em ấy bình tĩnh, về nhà giải quyết. Nhưng sau đó không thể liên lạc được với em gái nữa".

...

Trước đó, như tin đã đưa, ngày 15/3, sau bữa cơm tối với gia đình, A. bất ngờ mất tích. Gia đình đã gọi điện thoại nhiều lần nhưng A. không bắt máy.

Đến 21h cùng ngày, người thân nhận được dòng tin nhắn từ Facebook của A. gửi về cho gia đình với nội dung: "Mẹ ơi, đến lúc con phải đi rồi mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ, con không làm tròn chữ hiếu. Bệnh của con ngày càng trở nặng rồi, con cũng không thể sống được lâu nữa. Con chỉ sống được thời gian ngắn nữa thôi. Trong khoảng thời gian ngắn đó, con muốn đi làm kiếm tiền coi như báo hiếu bố mẹ. Bố mẹ đừng tìm con nhé. Con xin lỗi bố mẹ nhiều ạ. Chắc đến lúc mẹ đọc được những dòng tin nhắn này, thì có lẽ con không còn ở đây nữa".

Lo sợ nữ sinh gặp chuyện chẳng lành hoặc làm điều dại dột, người nhà đã trình báo công an và đăng tin lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm tung tích.

Được biết, A. là con gái út trong gia đình có 4 anh chị em. Nữ sinh có số phận bất hạnh vì mắc bệnh thận từ năm lên 4 tuổi.

Tác giả: Hoa Thạch

Nguồn tin: phapluat.suckhoedoisong.vn