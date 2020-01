Vụ Nhật Cường khiến những quan chức Hà Nội nào "nhúng chàm"?

Liên quan đến vụ án Nhật Cường, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tổ chức ngày 18/11/2019, Thường trực Ban Chỉ đạo đã thống nhất bổ sung vụ án này vào diện Ban chỉ đạo chống tham nhũng theo dõi.

Trả lời báo chí bên hành lang tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP.Hà Nội khóa XV, sáng ngày 3/12, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết, vụ án đang được cơ quan công an thực hiện do đó “phải hợp tác với cơ quan điều tra, làm sáng tỏ vụ án".

Qua quá trình điều tra, hơn 10 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, trong đó có 4 cán bộ, lãnh đạo của TP.Hà Nội "nhúng chàm".

Khởi tố cựu Phó Giám đốc sở Kế hoạch& Đầu tư Hà Nội và Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh

Vào ngày 29/11/2019, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can Nguyễn Tiến Học - cựu Phó Giám đốc sở Kế hoạch& đầu tư Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, sở Kế hoạch& đầu tư về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015.

Các bị can trên đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp trái pháp luật tham mưu cho lãnh đạo UBND TP.Hà Nội trong việc chỉ định thầu, giao dự án cho Công ty Nhật Cường, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Khởi tố, tạm giam Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Ngày 28/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) bộ Công an ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Tứ bị bắt giam để điều tra tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định tố tụng được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cùng ngày.

Trước khi giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy TP.Hà Nội (1/7/2017), ông Nguyễn Văn Tứ nắm giữ vị trí Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Tứ sinh ngày 2/9/1965, tại Mỹ Đức, Hà Nội. là cán bộ được đào tạo bài bản, đã trải qua nhiều cương vị công tác, từ cơ sở đến thành phố.

Ông từng có 13 năm làm công tác Văn phòng, trong đó, nhiều năm giữ vị trí lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây (cũ), Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội (sau sáp nhập) - cơ quan tham mưu, tổng hợp cho thành phố về các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Khởi tố Chánh Văn phòng sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Ngày 28/12/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an (C03) ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng sở Kế hoạch& Đầu tư TP.Hà Nội để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3, điều 222, Bộ luật hình sự năm 2015.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, C03 đã thực hiện quyết định và lệnh nêu trên đối với bị can Phạm Thị Thu Hường.

Việc ra quyết định tố tụng với bà Phạm Thị Thu Hường nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án Nhật Cường Mobile xảy ra tại sở Kế hoạch& Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

