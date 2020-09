Vụ nâng khống giá thiết bị bệnh viện ở Hà Tĩnh: Lãnh đạo 'ngã ngửa'

2 chiếc máy giặt, sấy tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân.

Tưởng được "giá hời"

Tìm hiểu về vụ việc, PV được biết, ngoài 4 bệnh viện mua thiết bị được nâng khống giá như đã nêu (BV Đa khoa Đức Thọ, Can Lộc, Hương Sơn, Thạch Hà) thì BV Đa khoa huyện Nghi Xuân cũng là một khách hàng của Công ty Cổ phần Trang thiết bị y tế Hà Tĩnh.

Trao đổi với PV, ông Lê Viết Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân cho biết: “Khi thẩm định kế hoạch mua sắm thiết bị máy giặt, máy sấy công nghiệp tại bệnh viện có giá 2.700.000.000 đồng, trong quá trình thương thảo phía nhà thầu giảm xuống còn 2.597.000.000 đồng nhưng nguồn kinh phí từ Sở Tài chính cấp về chỉ có 2.500.000.000 đồng".

"Cũng loại máy này đơn vị chủ thầu nhập về 4 huyện Đức Thọ, Can Lộc, Hương Sơn, Thạch Hà có giá 3.000.000.000 đồng”, ông Hùng cho biết thêm.

“Khi thấy giá máy sấy, máy giặt bán về cho bệnh viện rẻ hơn so với các đơn vị khác, chúng tôi mừng rơi nước mắt nghĩ đơn vị may mắn do đã thương thảo thành công với chủ thầu. Khi cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phát giác, đưa ra giá tiền gốc của 2 chiếc máy trên thì mới ngã ngửa”, ông Hùng cho hay.

Công ty Cổ phần trang thiết bị y tế Hà Tĩnh, đơn vị trúng thầu lô hàng máy giặt, máy sấy tại các bệnh viện.

“Do nguồn ngân sách tỉnh cấp về cho bệnh viện bộ máy chỉ 2.500.000.000 đồng nên đơn vị vẫn còn nợ Công ty Cổ phần Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh 97.000.000 đồng. Trước đó, nhân viên công ty này vẫn thường xuyên đòi nợ nhưng do chưa có nguồn nên chưa thanh toán được”, ông Hùng thông tin.

“Bản thân tôi là người tiếp quản sau này, mọi quy trình để nhận bộ máy là do giám đốc bệnh viện trước đó thực hiện. Phải thừa nhận việc cấp máy sấy, máy giặt về cho đơn vị là cần thiết, phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người bệnh cũng như giảm thiểu giảm thiểu công sức và thời gian cho cán bộ y tế trong quá trình giặt giũ đồng phục, đồ dùng y tế bệnh viện”, ông Hùng chia sẻ.

Còn nhiều "khách sộp"?

Ông Nguyễn Đình Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cũng thừa nhận, có nhập bộ máy sấy, máy giặt từ Công ty Cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh với giá tiền là hơn 3 tỷ đồng. Khi PV yêu cầu cung cấp mọi giấy tờ pháp lý liên quan đến bộ máy tại bệnh viện vào năm 2018 thì ông Sơn cho biết: “Hồ sơ Công an điều tra tỉnh đã thu giữ hết. Việc thanh toán số tiền đơn vị cũng đã hoàn tất”.

Qua tìm hiểu thực tế, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh trình UBND tỉnh về việc thẩm định kế hoạch mua sắm thiết bị máy giặt, máy sấy công nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân nêu rõ: Chủ đầu tư là Bệnh viện huyện Nghi Xuân, tổng mức đầu tư 2.700.000.000 đồng. Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước. Sau khi có văn bản phê duyệt kế hoạch mua sắm của UBND tỉnh, đề nghị bệnh viện chủ động xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu".

Tìm hiểu được biết, ở Hà Tĩnh còn có nhiều bệnh viện tuyến huyện vào thời điểm năm 2018 – 2019 đã mua bộ máy sấy, máy giặt của Công ty Cổ phần thiết bị Y tế Hà Tĩnh với giá trên 3.000.000.000 đồng.

Công an Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra vụ việc.

