Vụ giết người trong quán nhậu: 5 người trong gia đình bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, truy tìm là ai?

Cơ quan công an đề nghị mọi công dân khi phát hiện đối tượng hoặc biết những thông tin liên quan đến đối tượng bị truy nã, truy tìm nêu trên thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang (Văn phòng Cơ quan CSĐT) qua số điện thoại 0693.599.531, di động 0932.881.436 (gặp Điều tra viên Võ Văn Lộc) hoặc báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất biết để xử lý.