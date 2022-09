Vụ đình chỉ hội thảo của Bảo hiểm MB Quân đội: Giám đốc thừa nhận sai

Chiều 12/9, qua trao đổi với PV Đại Đoàn Kết Online, bà Nguyễn Thị Hoài, Giám đốc Văn phòng Bảo hiểm MB Quân đội tại Hà Tĩnh cho biết: Nhân viên tổ chức buổi hội thảo vào tối 11/9, tại TDP 8, thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã sai khi chưa được sự chấp thuận của chính quyền địa phương.

“Do trùng vào thứ Bảy, Chủ nhật nên nhân viên không gặp để xin phép chính quyền địa phương được.

Việc này chúng tôi thừa nhận là sai, là thiếu sót. Giờ chúng tôi đang làm thủ tục để mở lại hội thảo”, bà Nguyễn Thị Hoài cho hay.

Hội thảo bị đình chỉ khi mới diễn ra được 7-8 phút.

...



Giám đốc Văn phòng Bảo hiểm MB Quân đội tại Hà Tĩnh cũng phân trần, hội thảo vào tối 11/9 chỉ tổ chức cho ít người, tại nhà người dân nhưng là công khai chứ không phải lén lút.

Hội thảo về bảo hiểm nhân thọ được tổ chức vào buổi tối.



Tuy nhiên, theo Thiếu tá Nguyễn Văn Danh, Trưởng Công an thị trấn Thạch Hà, buổi hội thảo nói trên tổ chức vào buổi tối, do 3 người đàn ông tổ chức tại nhà của một người dân thuộc TDP 8. Hội thảo diễn ra được khoảng 7-8 phút thì Công an lập biên bản đình chỉ do chưa báo cáo chính quyền địa phương.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hoài còn cho biết: Chúng tôi đang làm thủ tục để xin tổ chức lại hội thảo ở nhà văn hóa, quy mô khoảng 100 người, mời cả chủ tịch xã nếu họ có thời gian tham gia.

Tác giả: HẠNH NGUYÊN - CẨM KỲ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết