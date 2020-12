Vụ cô gái 21 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể trong công viên: Một bé trai 13 tuổi bị bắt giữ

Ngày 3/11, Cảnh sát thành phố Sheffield (Anh) đang tích cực điều tra vụ cô gái 21 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể ở Công viên High Hazels. Theo tờ The Sun đây là một vụ án tấn công tình dục khiến dư luận chấn động tại Anh.

Công viên High Hazels, thành phố Sheffield

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 23/11, tại Công viên High Hazels, thành phố Sheffield. Một cô gái trẻ 21 tuổi đã bị 4 người hiếp dâm tập thể.

Điều đặc biệt, 4 nghi phạm vụ án bị bắt giữ có độ tuổi rất trẻ, từ 13 đến 16 tuổi. Cụ thể, có một bé trai mới 13 tuổi bị bắt giữ để diều tra về hành vi hiếp dâm tập thể.

"Cơ quan có thẩm quyền đã điều tra và tiến hành bắt giam 4 đối tượng sau báo cáo về vụ cưỡng hiếp xảy ở Darnall, Sheffield vào tuần trước. Các nghi phạm gây án là trẻ vị thành niên ở độ tuổi 13, 14, 15 và 16. Tất cả đang bị giam giữ và đang trong quá trình thẩm vấn trước khi đưa ra kết luận", phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Nam Yorkshire cho hay.

Vụ việc hiện đang khiến tất cả cư dân khu vực trên vô cùng lo sợ và bất an, đặc biệt với đối tượng là phụ nữ. Sau sự việc, các nhân viên an ninh đã tăng cường tuần tra hết sức nghiêm ngặt trong khu vực nhằm trấn an cư dân địa phương.

