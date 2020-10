Vụ chồng bắt gian vợ tại nhà nghỉ cùng "ông chú" khiến MXH sôi sục: Anh chồng kể thêm tình tiết vụ việc và lý giải lý do vì sao không đánh ghen tại trận

Những vụ chồng ngoại tình hay vợ bắt quả tang chồng cùng nhân tình không còn hiếm hoi trong xã hội này. Đó là lý do vì sao con gái càng ngày càng mất niềm tin vào hôn nhân, vào đàn ông. Vậy còn những ông chồng tử tế, tận tâm hết lòng vì gia đình thì sao? Chắc hẳn cái cảnh chứng kiến vợ mình cặp kè với người đáng tuổi cha chú nó đau đớn đến thế nào ai cũng cảm nhận được. Vậy mà anh chồng trong câu chuyện hot MXH hôm nay vẫn có cách xử lý đáng nể.

Cụ thể, trên trang cá nhân của X.L, anh không ngần ngại bóc trần sự thật câu chuyện về gia đình mình. Đó là cảnh anh bắt được tận tay vợ mình trên ô tô của 1 người đàn ông khác đỗ ngay trong nhà nghỉ.

Bài đăng như sau: "Đến giờ phút này thì đừng có đố với thách thức tôi đăng lên. Xấu chàng hổ ai giờ này nữa, chỉ cần một thời gian ngắn qua thôi tôi đã thừa hiểu bản chất con người của cô.

Bài đăng trên trang cá nhân nhưng thu hút lượt like, share lớn

Trong video là vợ tôi N.K.L. Và ông kia tên M. đáng tuổi cha chú cô ta, đã và đang có vợ cùng 2 con nhỏ.

Đây là câu trả lời cho mọi người. Biết là mọi người sẽ cười vào mặt người làm mẹ làm cha như tôi. Nhưng tôi không còn gì nuối tiếc nữa. Bây giờ tội cho con cái".

Ở video đầu tiên, anh chồng cầm điện thoại đi từ trên tầng của 1 nhà nghỉ xuống dưới theo chân người đàn ông lớn tuổi khẳng định: "Ông chạy xuống xe rồi nhé. Đây ông M. nhá, vào nhà nghỉ nhé, tôi quay mấy video rồi ông M. ạ. Này tôi xin lỗi ông này...".

Video thứ 2: "Đây là vợ tôi nhé. Đây nhé, vẫn còn lên xe ngồi với nhau... Đây là vợ tôi, ông và cô này quá quá quắt. Tôi không ngờ luôn, tôi theo dõi bấy lâu nay rồi... Cố tình bỏ con bỏ cái, cô đừng giả vờ. L. nhé, tôi nói thật với cô này, chú M. này, cháu vẫn gọi chú là chú nhưng chú là thằng đàn ông quá tồi... Mấy lần rồi... tôi không gọi nội ngoại gì nhé... Đừng giả vờ, còn nhiều video khác nữa đây này".

Vợ và "ông chú" bước ra từ nhà nghỉ

Nhưng thái độ của cô vợ và người đàn ông đi cùng mới khiến nhiều người bất bình. Cô khá bình tĩnh, vẫn bước lên xe "ông chú" kia còn ông ta quay sang quát anh chồng: "Mày nói ít thôi".

...

Có vẻ như cô vợ này đã ngà ngà say sau cuộc liên hoan nên ông ta phải dìu cô xuống xe. Sau đó người đàn ông tên M. kia lái ô tô rời khỏi nhà nghỉ. Thậm chí, khi ông M. ra đến cổng, cô vợ còn mở cửa xe định lên bỏ mặc anh chồng. Nhìn cảnh bi đát ấy mà ai cũng thương cảm. Chẳng biết do say rượu không làm chủ được mình hay chán chồng đến mức công khai mà cô vợ hành động như vậy.

Vẫn dìu nhau dù bị bắt quả tang

"Tôi không cần đánh cô nhá", anh chồng vẫn kiên nhẫn. Trong khi đó cô vợ bình tĩnh bước đi rồi giải thích: "Em say rồi em không biết gì cả".

Rất nhiều cư dân mạng cho rằng anh chồng trên quá hiền, có người còn nói anh hèn. Đàn ông trong cảnh ấy mà "không biết làm gì" thì thật sự quá bất lực.

Cô vợ vẫn còn định lên xe nhân tình đưa về

Liên hệ với anh chồng trong bài phốt trên anh cho biết: "Vợ mình đã bỏ trốn lên nhà anh trai ở Hà Nội rồi. Mối quan hệ với ông M. mình mới biết thôi, có lẽ được mấy tháng. Ông ta làm thủ tục đất đai cho nhà mẹ vợ mình rồi không hiểu sao nảy sinh quan hệ với vợ mình".

Anh X. cho biết, sở dĩ anh hành động như vậy là do vợ anh "quá quắt, cô ấy về dọn đồ rồi còn định đưa con đi, chửi lại mẹ chồng". Sau khi xảy ra sự việc, nhà ngoại có gọi điện khuyên bảo anh nhưng riêng mẹ vợ anh thì vẫn có vẻ bênh vực con gái.

"Tôi làm chồng, làm cha từ trước giờ không có gì hổ thẹn. Tôi không đánh 2 người họ không phải vì tôi sợ, bất lực hay hèn gì cả. Tôi đánh kẻ thứ 3 thì phạm pháp mà tôi đánh vợ cũng chính là đang đánh mẹ của con tôi. Con tôi mới 14 tháng, nó quá đáng thương khi có 1 người mẹ như vậy.

Tôi cũng không sợ con mình sau này biết. Đã là sự thật thì không nên giấu. Tôi sẽ yêu thương và chăm sóc con thật tốt chứ không phải giữ cho nó 1 tổ ấm giả tạo và 1 người mẹ tồi, bỏ nó ở nhà để đi nhà nghỉ với kẻ khác. Còn tôi cũng không động chân động tay với bất cứ ai hết vì giờ tôi phải sống tốt cho con, là điểm tựa vững chắc cho con tôi", anh X. khẳng định.