Vụ cá hồ Khe Lang chết bất thường: Nhiều thông số vượt quy chuẩn cho phép

Hồ Khe Lang nằm trên địa bàn 2 huyện Can Lộc và Đức Thọ. Hồ có dung tích 9,6 triệu m3, có nhiệm vụ cấp nước tưới cho hơn 100 ha lúa (2 vụ); hàng chục ha hoa màu và cấp nước cho nuôi trồng thủy sản. Đây cũng là hồ chứa nằm trong quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn cho các xã An Dũng, Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ) và Thường Nga, Kim Song Trường (Can Lộc). Trước đó, từ đầu tháng 6/2022 tại lưu vực hồ Khe Lang bắt đầu xuất hiện tình trạng ô nhiễm môi trường, cá chết hàng loạt, trong đó có những loài cá kích thước lớn như cá mè, cá trắm... Chỉ tính riêng từ ngày 8 – 13/7 chính quyền địa phương đã thu gom, xử lý khoảng 140 kg cá chết.