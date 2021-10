Vụ bé trai 2 tuổi ở Bình Dương bị bắt cóc: Người dân tiết lộ về 2 nghi phạm nói tiếng Trung Quốc

Vụ việc cháu Lâm Gia Hưng (2 tuổi, ở Bình Dương) mất tích bí ẩn từ ngày 15/10 khi đang chơi trước nhà nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Kể từ khi vụ việc xảy ra, những người dân gần gia đình cháu bé đã liên tục tỏa ra tìm kiểm, thậm chí sử dụng flycam để hỗ trợ nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Trước đó, vào tối qua (17/10), ngoài cơ quan chức năng, nhiều người dân ở Bình Dương dù không thân thích cũng đã lên đường hỗ trợ tìm kiếm cháu Hưng. Khu vực như vườn tràm, nhà hoang quanh khu vực xảy ra sự việc được mọi người chia nhau tìm kiếm kỹ lưỡng trong đêm.

Nhiều người dân tìm kiếm cháu bé giúp gia đình

Trao đổi với Pháp luật & Bạn đọc, nhóm của anh Minh Hoàng, hiện đang ngụ tại Bình Phước cho biết, anh cùng nhiều người đã tham gia tìm kiếm cháu bé từ đêm 17/10. Mặc dù từ Bình Phước tới Bình Dương có khoảng cách khá xa với nhà cháu bé bị mất tích song anh Hoàng vẫn không ngừng hy vọng.

Cũng trong đêm 17/10, nhóm của anh Hoàng phát hiện 2 người ngoại quốc có hành tung đáng ngờ nên đã báo cho chính quyền địa phương. "Không chỉ tôi mà có nhiều người cũng đi tìm cháu ở khắp các rừng tràm quanh xã Minh Hưng (Huyện Chơn Thành, Bình Phước). Có thêm manh mối nào thì hay chút đó. Đêm qua công an cũng bắt được 2 nghi phạm nói tiếng Trung Quốc, hiện đã đưa về trụ sở".

Anh Hoàng cũng thông tin, hiện vẫn chưa có kết quả điều tra khẳng định 2 đối tượng này có liên quan đến vụ bắt cóc nói trên. Song một số trang mạng đã đăng tải thông tin không đúng sự thật nên nhiều người hiểu lầm rằng 2 người Trung Quốc này đã bắt cóc cháu bé.

Cháu Lâm Gia Hưng

Như tin đã đưa, khoảng 10h ngày 15/10, bé Lâm Gia Hưng chơi trước nhà cùng mẹ. Sau khi người mẹ vào trong nhà rồi trở ra thì không thấy con trai đâu. Ngay sau đó, cả nhà tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy cháu bé nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Được biết, nhà bé Hưng nằm gần lô cao su, ít người qua lại, không có camera bên đường nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Trước khi mất tích, bé Hưng mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có nền màu trắng, quần màu xanh, không đội nón, không mang dép.

Vụ việc đã được cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng báo cáo lên Cục C01 Bộ Công an, Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương để tiến hành truy tìm.

Ai biết tin về bé Hưng thông báo ngay Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Dầu Tiếng, qua số điện thoại 0913.798.963 (gặp điều tra viên Hoàng Xuân Quân) để phối hợp giải quyết.

Nguồn tin: saostar.vn