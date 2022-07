Vụ bé gái 7 tuổi bị bạo hành: Bị cha dượng đánh dã man vì làm đổ cơm khi ăn

Xã hội

Chiều nay (29/7), thông tin từ Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, bị can Trần Thanh Tú (23 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, cha dượng) đã đánh bé Và Y D. (7 tuổi) 12 lần từ tháng 2/2022 với lý do bé làm đổ cơm khi ăn.