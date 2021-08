Vụ án hình sự tại 5 bệnh viện ở Hà Tĩnh: Bài học về lập, thẩm định giá gói thầu

Công ty CP Trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã bán lô máy giặt, máy sấy cho các bệnh viện tại Hà Tĩnh với mức giá gấp 5 lần giá thị trường. Ảnh: H. Anh

Năm 2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh có quyết định về việc trích ngân sách Tỉnh cấp hỗ trợ kinh phí 3 tỷ đồng cho mỗi bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn và năm 2019 cấp hỗ trợ 2,5 tỷ đồng cho Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân để mua sắm trang thiết bị phục vụ nhu cầu thiết yếu. Sau khi được cấp kinh phí, các bệnh viện đã đề xuất UBND tỉnh Hà Tĩnh xin chủ trương mua sắm máy giặt công suất 35 kg, máy sấy công suất 45 kg, hiệu Cleantech, xuất xứ Hàn Quốc và được chấp thuận. Việc mua sắm trang thiết bị được tiến hành thông qua đấu thầu rộng rãi.

Qua điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh khẳng định có đủ tài liệu chứng minh bà Mai Thị Hoa, Giám đốc Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã hướng dẫn 5 bệnh viện trên sử dụng chứng thư thẩm định giá do Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá Toàn Cầu phát hành để làm căn cứ lập tờ trình xin chủ trương mua sắm, tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đề xuất tổng mức đầu tư. Các gói thầu tại 4 bệnh viện đa khoa huyện: Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn có giá 3,05 tỷ đồng; gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân là 2,7 tỷ đồng. Hồ sơ trình duyệt đã được 5 bệnh viện gửi Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh và UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, làm cơ sở tổ chức đấu thầu rộng rãi 5 gói thầu trên.

Nhà thầu trúng 5 gói thầu mua sắm trang thiết bị máy giặt, máy sấy công nghiệp tại 5 bệnh viện nói trên là Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh. Giá trúng thầu tại các bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc, Đức Thọ, Hương Sơn là 3 tỷ đồng; tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà là 2,998 tỷ đồng; tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân là 2,597 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, một máy giặt công suất 35 kg, một máy sấy công suất 45 kg, hiệu Cleantech, xuất xứ Hàn Quốc có giá khoảng 500 - 550 triệu đồng. Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh đã thông đồng cùng một số đối tượng để nâng giá thiết bị lên gấp hơn 5 lần qua hình thức thẩm định giá, rồi tổ chức đấu thầu.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, một cán bộ điều tra của Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nhiều đối tượng liên quan đến vụ việc trên đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Các bệnh viện đã sử dụng chứng thư thẩm định giá không bảo đảm giá trị pháp lý, không có báo cáo thẩm định giá kèm theo do Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá Toàn Cầu phát hành.

Về câu chuyện này, TS. Nguyễn Việt Hùng, chuyên gia về đấu thầu cho rằng, đây là bài học lớn về việc xây dựng, lập và thẩm định giá gói thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Ở đây, Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá Toàn Cầu là đơn vị được trao quyền “cầm cân nảy mực”, nhưng đã phát hành khống chứng thư thẩm định giá tăng hơn 5 lần so với giá trị thực tế của thiết bị. Đây chính là kẽ hở gây thất thoát ngân sách nhà nước khi giá gói thầu bị đẩy lên cao để trục lợi, việc đấu thầu chỉ là hình thức.

