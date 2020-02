Vụ án giết người phân xác phi tang trên sông Hàn: Đấu tranh làm rõ thêm đồng phạm

Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án một cô gái người Trung Quốc bị nam đồng hương sát hại rồi chặt xác thành nhiều khúc, bỏ vào valy và bao nilon phi tang trên sông Hàn (Đà Nẵng).

Kẻ giết người Xiao Qui Ping tại cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng.



Theo Đại tá Trần Mưu, Công an Đà Nẵng khởi tố vụ án là để có cơ sở pháp lý tạm giữ hình sự đối với Xiao Qui Ping (tên gọi tiếng Việt là Tiêu Quý Bình, SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) - đối tượng đã khai nhận mình là hung thủ gây ra vụ án mạng dã man ngày 6/2 vừa qua.

“Công an mới khởi tố vụ án chứ chưa khởi tố bị can. Chúng tôi đang tạm giữ hình sự nam nghi phạm, người này đã thừa nhận hành vi của mình”, Đại tá Mưu thông tin.

Còn người phụ nữ cũng quốc tịch Trung Quốc mà hung thủ khai là người yêu của mình và có quan hệ bạn thân với nạn nhân, cơ quan điều tra đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ hành vi có liên quan đến vụ án hay không.

Như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin: Lúc 3h15 ngày 7/2, Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của người dân phát hiện 1 chiếc valy bên trong có xác chết là nữ giới không đầu, bị tháo khớp và không có phần cả 2 cẳng chân, trôi trên sông Hàn khu vực dưới chân cầu Trần Thị Lý.

Nhận định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng lập tức chỉ đạo xác lập chuyên án 072G, huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ.

Công an khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện chiếc valy chứa xác nạn nhân.



Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ đến trưa 7/2, Công an Đà Nẵng đã làm rõ, bắt giữ đối tượng gây án là Xiao Qui Ping (tên gọi tiếng Việt là Tiêu Quý Bình) quốc tịch Quý Châu, Trung Quốc; sinh ngày 13/4/1993. Xiao Qui Ping nhập cảnh vào Đà Nẵng từ cuối tháng 12/2019 và đăng ký lưu trú tại nhà số 14 Trương Văn Hiến (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn).

Nạn nhân trong vụ án là cô gái cũng quốc tịch Trung Quốc, tên Bao Dan P., sinh ngày 23/5/1990. Cô P. đến Đà Nẵng du lịch, đăng ký lưu trú tại một nhà nghỉ trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng từ ngày 2/1/2020.

Theo lời khai ban đầu của Xiao Qui Ping, Bao Dan P. là bạn thân của Qin Li (Tần Lê, SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) - người yêu của Xiao Qui Ping. Quen biết nên Bao Dan P. tham gia góp tiền để Xiao Qui Ping tham gia đánh bạc với hình thức “thắng, thua chia đều”.

Ngày 26/12/2019, Xiao Qui Ping đánh bại tại Crowne Plaza thắng 34.000 USD nên chia cho Bao Dan P. 17.000 USD. Trong các ngày 4 và 5/2/2020, cô P. đưa cho Xiao Qui Ping 61.000 USD để tiếp tục đánh bạc nhưng đã thua hết; theo quy ước thì mỗi người chịu thua 30.500 USD. Tuy nhiên, cô P. không chấp nhận cùng chịu thua số tiền 30.500 USD mà nhiều lần gây sức ép, yêu cầu Xiao Qui Ping phải thanh toán cho mình số tiền nêu trên.

Công an khám nghiệm hiện trường nơi hung thủ gây án.



Khoảng 16h30 ngày 6/2/2020, Bao Dan P. đến nhà số 14 Trương Văn Hiến để đòi lại số tiền 61.000 USD và tại đây xảy ra mâu thuẫn, xô xát với Xiao Qui Ping. Trong quá trình xô xát, Xiao Qui Ping đã dùng 1 sợi dây thừng siết cổ và giết chết cô P.

Sau khi giết cô P., Xiao Qui Ping dùng dao cắt lìa phần đầu, tháo khớp và cắt lìa 2 cẳng chân nạn nhân. Sau đó, kẻ giết người bỏ phần phần mình nạn nhân vào valy, bỏ phần đầu và cẳng chân vào một bao nilon.

Chờ đến 21h ngày 6/2 khi đường sá vắng vẻ, hung thủ dùng xe máy chở đầu và chân nạn nhân vô Hội An (Quảng Nam) tìm vứt nhưng không được; sau đó quay ra cầu Tiên Sơn vứt xuống sông Hàn.

Sau đó, hung thủ quay lại Crowne Plaza chơi hơn 1 tiếng đồng hồ, đến 23h quay về lại số nhà 14 Trương Văn Hiến chở valy chứa xác không đầu ra cầu Tiên Sơn vứt tiếp.

Tác giả: Quang Hải

Nguồn tin: Báo Kinh tế đô thị