Vờ mua hàng, bà bầu ra tay trộm điện thoại nhanh như chớp

Nguồn clip: Newsflare

Đoạn clip được ghi lại vào ngày 19/9, tại một cửa hàng điện thoại ở Bukittinggi thuộc tỉnh Tây Sumatra, Indonesia.

Theo lời kể của chủ cửa hàng Faiji, người phụ nữ đi vào cửa hàng và hỏi mua màn hình điện thoại chống xước. Sau đó, cô thanh toán bằng tờ tiền có giá trị lớn nên Fajri phải sang cửa hàng bên cạnh để đổi tiền lẻ.

Trong lúc Fajri đi đổi tiền, người phụ nữ mang thai đã vươn người qua tủ kính, lấy trộm đi chiếc điện thoại còn nguyên trong hộp rồi bỏ vào túi xách. Sau đó, người này đi ra ngoài của để chờ chủ cửa hàng trả lại tiền rồi nhanh chóng rời đi.

Tới ngày 21/9 anh trai của Fajri kiểm tra số lượng điện thoại thì mới phát hiện ra thiếu 1 chiếc. Sau khi kiểm tra camera giám sát, cả 2 anh em mới phát hiện ra người phụ nữ mang thai chính là kẻ trộm.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn