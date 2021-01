Vợ đi nhậu gọi về không được, thanh niên gọi hội tới chém bạn vợ nhập viện

Ngày 24/1, Công an TP Tân An, tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải (31 tuổi, ngụ xã Lợi Bình Nhơn), Đoàn Văn Trường (29 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, công an cũng tạm giữ hình sự Võ Trọng Hiếu (23 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Hoàng Giang (30 tuổi, ngụ huyện Tân Thạnh, Long An) để điều tra cùng hành vi trên.

Hải và Trường tại cơ quan công an.

Tối 16/1, Hiếu phát hiện vợ là Hồ Thị Thanh Thủy (21 tuổi, quê Tiền Giang) đi nhậu chung với 3 thanh niên ở một quán nhậu trên địa bàn phường 5, TP Tân An.

...

Lúc này, Hiếu chạy xe máy đến quán nhậu để tìm vợ nhưng vợ bỏ trốn vào bên trong. Tức giận, Hiếu gọi điện cho Giang, Trường, Hải đến quán nhậu nói chuyện với các thanh niên ngồi nhậu với vợ mình.

Khi nhóm này đến cầm theo mã tấu xông vào chém anh Phạm Công K. (26 tuổi, ngụ TP Tân An, bạn của Thủy) khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường và sau đó bị công an bắt giữ.

Tác giả: THẾ QUANG

Nguồn tin: Báo VTC