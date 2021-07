Vợ đánh tới tấp nhân tình nằm khỏa thân cùng chồng trong khách sạn, phản ứng của tiểu tam gây bất ngờ

Vụ đánh ghen ở Jaipur, bang Rajasthan, Ấn Độ gây xôn xao dư luận khi được đăng tải hôm 26/7. Trong clip, một nhóm người có cả cảnh sát đang đứng bên ngoài một phòng khách sạn, chuẩn bị mở cửa xông vào.

Một trong những cảnh sát bước vào đầu tiên. Khi ống kính máy quay lia đến giường, có thể thấy một cặp đôi ôm nhau ngủ. Trong khi người phụ nữ chỉ mặc độc một chiếc quần lót, người đàn ông hoàn toàn không có mảnh vải che thân.



Tiếng la hét và vỗ tay khiến cả hai thức giấc. Lúc này, người vợ lao đến tát tới tấp vào mặt nhân tình của chồng, vừa đánh vừa kéo chăn ra. Trong lúc vợ và thân nhân mải hành hung "tiểu tam", người chồng gấp gáp mặc quần áo. Cuối cùng, vụ ẩu đả chỉ chấm dứt khi có sự can thiệp của cảnh sát.

...



Người đàn ông trong clip được cho là cảnh sát thuộc Lực lượng cảnh sát dự phòng (CRPF). Anh ta ngoại tình với một giáo viên làm việc ở Jodhpur. Trước đó, người vợ đã nghi chồng phản bội khi anh ta liên tục nói chuyện điện thoại suốt nhiều tiếng đồng hồ, từ đó bắt đầu điều tra.



Cô và người thân phát hiện người chồng đặt phòng khách sạn ở Shastrinagar, Jaipur, và thế là trận đánh ghen diễn ra. Đoạn clip lan truyền nhanh chóng khiến cô nhân tình xấu hổ và đâm đơn kiện người vợ tội làm nhục danh dự người khác ở nơi công cộng, đồng thời phát tán hình ảnh của mình trên mạng xã hội. Cảnh sát hiện đang điều tra vụ việc và xác định 6 người liên quan, trong đó có cô vợ bị "cắm sừng".

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn