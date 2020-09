VKSND tỉnh Hà Tĩnh tham gia xét giảm án cho 321 phạm nhân

Vừa qua, VKSND tỉnh Hà Tĩnh (Phòng 8) phối hợp với Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Trại giam Xuân Hà - Bộ Công an và Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng mở phiên họp xét giảm án cho 321 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Xuân Hà - Bộ Công an và Trại tạm giam Công an tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020).

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tham gia xét giảm án tại Trại giam Xuân Hà - Bộ Công an.

Qua công tác kiểm sát hồ sơ thấy: Các phạm nhân được đề nghị xét giảm án đợt này đều có quá trình lao động, cải tạo được xếp loại từ khá trở lên và đã chấp hành được ít nhất 1/3 thời hạn án phạt tù, đủ điều kiện được xét giảm.



Tại phiên họp, đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã phát biểu quan điểm đối với tất cả các trường hợp được đề nghị xét giảm. Đề nghị không chấp nhận xét giảm 1 phạm nhân (từ tù Chung thân giảm xuống 30 năm); hạ mức xét giảm thấp hơn so với Tổng cục 8 Bộ Công an và Cơ quan THAHS Công an tỉnh đề nghị 43 phạm nhân.



Kết quả, Hội đồng xét giảm án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chấp nhận không xét giảm đối với 1 phạm nhân (từ tù Chung thân giảm xuống 30 năm); hạ mức giảm như VKS đề nghị 32 phạm nhân, số phạm nhân còn lại Hội đồng xét giảm án thống nhất như ý kiến đề nghị của Cơ quan Công an và VKSND tỉnh. Đặc biệt, trong đợt giảm án lần này có 56 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành hình phạt tù trở về với gia đình, người thân.



Giảm án là chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta nhằm khuyến khích động viên phạm nhân phấn đấu cải tạo tốt để có cơ hội sớm được về với gia đình, tái hoà nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Đồng thời là động lực để các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù còn lại hăng hái thi đua lao động, cải tạo tiến bộ để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.



Tác giả: Hải Ngọc

Nguồn tin: Báo BVPL