Vingroup tài trợ 1 triệu đô la Mỹ đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ

160 học viên được trao học bổng của VinIF là các sinh viên cao học, nghiên cứu sinh xuất sắc của các trường đại học trên cả nước. Các học viên đến từ nhiều lĩnh vực như toán học, vật lý, hóa học, công nghệ sinh học, y dược, khoa học máy tính, dữ liệu, công nghệ mô phỏng, tài nguyên môi trường, công nghệ thực phẩm, tự động hóa…Trong đó, nhiều học viên có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc, đạt nhiều giải thưởng quốc gia, giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học. Một số học viên là sinh viên nghèo vượt khó, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên đạt kết quả học tập và thành tích nghiên cứu tốt.

160 thạc sỹ và tiến sỹ xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, kỹ thuật và y dược đã giành được học bổng của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF).

Học bổng của VinIF được cấp cho các học viên dưới 2 hình thức: 1. Học bổng hỗ trợ học tập: với mức 120 triệu đồng/năm cho bậc học Thạc sĩ và 150 triệu đồng/năm cho bậc học Tiến sĩ. 2. Học bổng hỗ trợ công bố quốc tế: tài trợ chi phí đăng ký, đi lại, ăn ở giành cho học viên đã nhận học bổng hỗ trợ học tập có thể đăng ký, tham dự, báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo.

Tiêu chí nhận học bổng là các sinh viên cao học và nghiên cứu sinh phải có kết quả tốt nghiệp đại học đạt loại Khá/Giỏi cùng với giải thưởng, thành tích nghiên cứu KHCN trong vòng 2 năm trước khi nộp hồ sơ. Riêng Học bổng hỗ trợ công bố quốc tế được xét cấp cho học viên cao học và nghiên cứu sinh có công trình nghiên cứu xuất sắc. Các học viên được chấp nhận trình bày tại hội thảo quốc tế chuyên ngành do tổ chức có uy tín tổ chức, có sự tham gia của các nhà khoa học được biết đến trong lĩnh vực nghiên cứu.

Giáo sư Vũ Hà Văn, Giám đốc khoa học Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup cho biết, chương trình nhằm đảm bảo các điều kiện kinh tế để các học viện chuyên tâm đi theo con đường nghiên cứu khoa học.

Quy trình tuyển chọn ứng viên là quy trình mở, cạnh tranh, minh bạch và hoàn toàn miễn phí. Hội đồng xét tuyển của Quỹ gồm hơn 40 giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học có tiếng tại các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam. Hồ sơ của các học viên đều được thẩm định bởi Hội đồng khoa học của Vingroup trước khi công bố chính thức.

Giáo sư Vũ Hà Văn (Giám đốc khoa học Quỹ đổi mới Sáng tạo Vingroup) cho biết:“Chúng tôi nhận thấy các trường đại học hiện nay gặp khó khăn nhất định khi tuyển sinh đầu vào sau đại học ở khối ngành KHCN, kỹ thuật, y dược. Nhiều học viên tiềm năng phải bỏ dở việc học để ưu tiên việc mưu sinh. Do đó, chúng tôi muốn xây dựng một Chương trình nhằm hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện kinh tế căn bản để các học viên cao học, các nghiên cứu sinh xuất sắc chuyên tâm học tập, vững tâm đi theo con đường nghiên cứu khoa học. VinIF kỳ vọng, chương trình sẽ tạo tiền đề khuyến khích các học viên đi sâu làm nghiên cứu, góp phần chuẩn bị đội ngũ nhân sự khoa học công nghệ vững chắc cho Việt Nam trong tương lai”.

Học viên Phạm Đức Chinh, sinh viên xuất sắc của Đại học Bách Khoa Hà Nội bày tỏ vinh dự khi được nhân học bổng của Quỹ VINIF.

Chia sẻ tại sự kiện, học viên cao học Phạm Đức Chinh, top 20 sinh viên xuất sắc của Đại học Bách khoa Hà Nội với điểm số kỳ 1 năm 3 là 3.9/4, tác giả 04 bài báo khoa học và là tấm gương về nghị lực sống cho biết: “Tôi vinh dự và tự hào khi nhận được trợ lực tài chính từ VinIF và tự nhủ sẽ cố gắng làm việc và học tập tốt để những hỗ trợ của Quỹ thật xứng đáng. Bên cạnh đó, tôi sẽ lan tỏa thông điệp đến nhiều sinh viên khác trên toàn quốc, để chương trình tạo thành một phong trào nghiên cứu khoa học mạnh mẽ từ trong nhà trường”.

Chính thức công bố và khởi động từ tháng 3/2019, tính đến tháng 11/2019, VinIF đã giải ngân học bổng cho trên 90% cho các học viên được lựa chọn. Chương trình sẽ tiếp sẽ tiếp tục được triển khai hàng năm với thời gian nhận hồ sơ từ 1/4 – 15/7.

Toàn cảnh lễ trao học bổng của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup cho 160 thạc sỹ, tiến sỹ xuất sắc.

Trước đó, đầu năm 2019, Tập đoàn Vingroup đã công bố triển khai Chương trình cấp 1.100 “Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) đào tạo Thạc sĩ - Tiến sĩ du học tại nước ngoài” cho các tài năng Việt Nam. Chương trình “Học bổng đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước” là một cấu phần của Đề án Hỗ trợ Đào tạo Nguồn lực KHCN Việt Nam của Tập đoàn Vingroup. Việc công bố Chương trình một lần nữa khẳng định những nỗ lực và cam kết của Vingroup trong chiến lược giữ chân người tài, đào tạo chuyên sâu các cá nhân xuất sắc nhằm góp phần xây dựng nền tảng nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.