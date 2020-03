Vincom – Một điểm đến nghìn trải nghiệm giúp chị em tận hưởng 8/3 trọn vẹn

Chọn quà chuẩn gu, hưởng khuyến mại tới 50%

Dù quan tâm và chăm sóc những người phụ nữ yêu thương là việc nên làm 365 ngày trong năm, nhưng mỗi dịp lễ như 20/10 hay 8/3 vẫn là cơ hội để phái mạnh có dịp thể hiện nhiều hơn tình cảm của mình với người phụ nữ họ thương yêu. Những món quà mang theo thông điệp muốn gửi gắm là cách tốt nhất để khiến phụ nữ “xiêu lòng” nhưng việc lựa chọn một món quà thật ý nghĩa, hợp túi tiền cũng khiến cánh đàn ông đau đầu.

Băn khoăn của phải mạnh hoàn toàn có thể được giải quyết khi đến với các trung tâm thương mại lớn như Vincom trong những ngày này. Tập hợp tất cả loạt thương hiệu thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm và trang sức được phái đẹp yêu thích nhất với nhiều mức giá phù hợp, Vincom sẽ giúp quý ông lựa chọn những món quà tinh tế cho người phụ nữ yêu thương.

Phụ kiện, quần áo vẫn luôn là những lựa chọn hàng đầu bởi đây là những món quà được chị em yêu thích nhất



Theo đó, tìm quà cho vợ hoặc người yêu, phái mạnh có thể chọn các sản phẩm thời trang, phụ kiện, trang sức trẻ trung. Đặc biệt, nhiều nhãn hiệu thời trang đang tung ra các ưu đãi lên đến 50% tại các Vincom trên toàn quốc như: CC Double O, Banana Republic, GAP, Pull&Bear, Stradivarius, Old Navy Canifa, hay phụ kiện từ Dune London, LYN, Parfois, Geox, Shooz, Efora,…

Nếu cảm thấy để nắm bắt đúng phong cách thời trang của phụ nữ là một thử thách quá khó khăn, thì cánh mày râu có thể lựa chọn phương án “an toàn” với các sản phẩm mỹ phẩm trang điểm như M.A.C, Bobbi Brown, Make up forever.... Riêng với mẹ hay chị gái, các bộ mỹ phẩm chăm sóc cơ thể đến từ Sulwahsoo, Shiseido, Yves Rocher hay hệ thống Robins Deparment Store tại Vincom Mega Mall Royal City… sẽ là lựa chọn phù hợp nhất. Tất cả những nhãn hàng trên đều đang có chương trình tặng “kèm” thêm nhiều món quà khác khi mua sắm trong dịp này.

Dành thời gian bên nhau hàng ngày, đừng quên mất những đồng nghiệp nữ luôn đồng hành cùng bạn trong công việc. Những món đồ dùng, trang trí văn phòng xinh xắn từ Miniso, Mumuso, Minigood... sẽ đủ làm hài lòng những chị em khó tính nhất.

Cùng người phụ nữ của mình tận hưởng không gian lãng mạn

Bên cạnh những món quà chuẩn gu thì câu hỏi đi đâu, chơi gì, ăn uống thế nào cũng làm cánh mày râu đắn đo suy nghĩ để ngày 8/3 thêm trọn vẹn. Nhưng nếu còn băn khoăn, thì hãy sử dụng mệnh đề quen thuộc nhưng ít khi nhàm chán là “xem phim – thưởng thức đồ ăn ngon” hay vui chơi thư giãn tại Vincom – “Một điểm đến, nghìn trải nghiệm”.

So với những món quà vật chất thì phái đẹp trân trọng hơn cả thời gian dành cho nhau



Một bữa tối lãng mạn sẽ là món quà tuyệt vời nhất dành tặng phái đẹp trong ngày 8/3. Các nhà hàng có không gian ấm cúng như El Gaucho, San Fu Lou, Cappricciosa, Dì Mai, The Pizza Company… là địa điểm đón 8/3 lý tưởng dành cho các cặp đôi. Trong khi đó, nếu muốn dành thời gian vui vẻ bên gia đình, chuỗi nhà hàng lẩu nướng tại Vincom như KingBBQ, Seoul Garden, Gaon, Gogi House, Kichi Kichi, Hotpot Story, Lẩu MK,…sẽ là những lựa chọn hoàn toàn phù hợp với các biên pháp đảm bảo vệ sinh an tâm, an toàn.

Sau bữa tối, hãy thưởng thức một bộ phim thật hay ngay tại các rạp chiếu phim tại Vincom. Các cụm rạp CGV Cinemas, BHD đang có những combo ưu đãi và quà tặng dành cho các chị em ngay từ đầu tháng 3. Nếu muốn chuẩn bị những điều bất ngờ lãng mạn hơn cho người mình yêu thương thì một chuyến thăm Đài Quan Sát Landmark 81 SkyView để ngắm TP. Hồ Chí Minh lung linh từ trên cao, hay cùng nhau trượt băng “như trong phim Hàn Quốc” tại các sân băng Vincom Ice Rink với ưu đãi 30% giá vé cho khách hàng nữ trong ngày 8/3 cũng là lựa chọn tuyệt vời.

Với Vincom, chị em nào cũng được yêu thương 8/3

Với những các quý cô sành điệu vẫn còn độc thân thì 8/3 này cũng là dịp để chị em tự thưởng cho mình một cuối tuần ý nghĩa, tự yêu thương chính mình. Hệ thống TTTM Vincom luôn có những bất ngờ dành cho phái đẹp trong những dịp này. Tại Vincom Mega Mall Royal City và Times City, vào đúng ngày 8/3, một màn nhảy flashmob sôi động kèm nhiều món quà thú vị từ dàn mỹ nam chắc chắn sẽ khiến các quý cô phải ngỡ ngàng.

8/3 là dịp để chị em tỏa sáng và trở thành trung tâm của những hoạt động thú vị tại các TTTM

Ngoài ra, các nhãn hàng tại Vincom cũng dành riêng một khu trải nghiệm dành cho phái đẹp đi cùng những ưu đãi đặc biệt để chị em chăm sóc bản thân. Trendiano, Ted Baker, Max&Co, Havaianas tặng voucher ưu đãi hấp dẫn; Pedro, Mujosh, Charles & Keith, Puma, Warehouse và Topshop dành tặng những món phụ kiện thời trang thời thượng, còn MLB tặng USB và túi đeo… Decathlon tại Vincom Mega Mall Royal City còn tặng túi thân thiện với môi trường cho khách hàng nữ; trong khi đó, các cửa hàng Dune London sẽ tặng hoa cho khách hàng tại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh và Vincom Center Landmark 81 để mỗi chị em đều là nhân vật chính trong ngày Quốc tế phụ nữ.

Không gian tại các TTTM Vincom đang trở thành điểm check-in siêu hot của các bạn nữ trẻ những ngày vừa qua khi dành những góc đặc biệt nhất để trang trí hoa hồng xanh vừa dịu dàng, vừa cá tính. Lưu lại những khoảnh khắc long lanh nhất của mình trong những dịp đặc biệt cũng là cách thú vị để thêm niềm vui cho cuộc sống của chính mình. Chị em hãy tới Vincom ngay để trải nghiệm và để cảm nhận mình được yêu thương như thế nào trong dịp 8/3.

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh bủa vây như hiện nay, với sự chu đáo, cẩn trọng, Vincom đã và đang áp dụng hàng loạt các biện pháp tích cực để bảo vệ khách hàng như kiểm soát toàn bộ thân nhiệt người ra/vào từ cửa TTTM, khử trùng TTTM 2 tiếng/lần, bố trí bảo vệ đeo găng tay, khẩu trang mở cửa cho khách… Các gia đình, cặp đôi vì thế vẫn có thể yên tâm hẹn hò, vui chơi, mua sắm và dành thời gian lưu giữ những kỷ niệm đầm ấm bên nhau trong ngày Quốc tế phụ nữ.

Tác giả: Tuấn Hải

Nguồn tin: Antt.nguoiduatin.vn