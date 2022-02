Vào 14h hôm nay, VCK U23 châu Á 2022 đã tổ chức lễ bốc thăm các bảng đấu. U23 Việt Nam rơi vào bảng C có những Thái Lan, Malaysia và Hàn Quốc. Đây là bảng đấu được dự đoán rất khó xảy ra nhưng kết quả thì ba đại diện Đông Nam Á cùng vào bảng C.

Việt Nam gặp Thái Lan và Malaysia ở U23 châu Á 2022.



Cụ thể, bốn bảng đấu có kết quả bố thăm như sau:

Bảng A: Uzbekistan, Iran, Qatar và Turkmenistan.

Bảng B: Úc, Jordan, Iraq và Kuwait.

Bảng C: Hàn Quốc, Thái Lan, Việt Nam và Malaysia.

Bảng D: Saudi Arabia, UAE, Nhật Bản và Tajikistan.

... U23 Việt Nam gặp Thái Lan ở bảng C.



Theo dự kiến, vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra từ ngày 1/6 đến 19/6 tại Uzbekistan. Đồng nghĩa U23 châu Á sẽ diễn ra sau SEA Games 31 tại Việt Nam.

VCK U23 châu Á 2022 có có 4 bảng, 8 đội nhất, nhì bảng vào tứ kết. Giải đấu sẽ được tổ chức trên 4 sân vận động Bunyodkor, Lokomotiv ở thủ đô Tashkent, sân AGMK ở Almalyk và sân Qarshi Markaziy.

Nói về bảng C, một điều khó tin đã xảy ra khi Việt Nam, Thái Lan và Malaysia cùng vào một bảng đấu. Lý do là Đông Nam Á chỉ có 3 đại diện dự VCK U23 châu Á 2022 nhưng lá thăm đưa cả ba đội vào bảng C. Ban đầu, Thái Lan là hạt giống số 2, còn Việt Nam ở nhóm 3 và Malaysia là nhóm 4.

Tuy nhiên, ba đội Việt Nam, Thái Lan và Malaysia cùng một bảng đấu thì Đông Nam Á chắc chắn có một vé vào tứ kết. Riêng ngôi đầu bảng khó thoát khỏi tay Hàn Quốc.

Tác giả: Văn Nhân

Nguồn tin: saostar.vn