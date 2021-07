Viên nang Kovir tăng giá chóng mặt rồi khan hiếm sau khi lọt ‘danh sách 12 sản phẩm hỗ trợ điều trị COVID-19’

Viên Kovir “phòng COVID-19” trở thành hàng hiếm

Trước khi rút lại, tại hướng dẫn sử dụng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược, Bộ Y tế "giới thiệu" 12 loại thuốc cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19, gồm: Ngọc bình phong gia Xuyên tâm liên (Bệnh viện YHCT, Bộ Công An); Viên nang Kovir (Công ty Sao Thái Dương); Bạch địa căn (Bệnh viện YHCT, Bộ Công An); Siro Viêm họng (Bệnh viện YHCT, Bộ Công An); Siro Dưỡng âm bổ phế (Bệnh viện YHCT, Bộ Công An); Siro Ngân kiều (Viện YHCT Quân đội – Bộ Quốc phòng); Hạnh tô (Bệnh viện YHCT TW); Vệ khí khang (Viện YHCT Quân đội – Bộ Quốc phòng); Hoạt huyết Nhất Nhất (Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất); Viên nang Imboot; Viên nén Xuyên tâm liên; Viên nang Nasagast – KG.

Ngay trước ức khi lọt vào danh sách trên, viên nang Kovir đã đột ngột tăng giá tiền triệu/hộp, càng gây bất bình trong dư luận.

Sản phẩm viên nang cứng Kovir được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tiếp nhận đăng ký công bố ngày 25/6/2021. Tuy nhiên, trước đó 1 ngày (24/6/2021), Cục Quản lý Y dược cổ truyền (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 648/YDCT-QLY, chỉ đạo Sở Y tế một số địa phương sử dụng sản phẩm y học cổ truyền và hướng dẫn sử dụng một số thuốc, sản phẩm y học cổ truyền trong phòng, nâng cao sức khỏe và hỗ trợ điều trị COVID-19. Công văn này đề cập Kovir (viên nang mềm, viên nang cứng) là thuốc uống trong, dùng phòng bệnh…

Viên nang Kovir của Sao Thái Dương có giá cả triệu đồng/hộp. Ảnh chụp màn hình.



Theo bản báo giá ngày 19/7/2021 của Công ty Sao Thái Dương do Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Thắng ký, viên nang cứng Kovir hộp 2 vỉ x 15 viên giá bán từ ngày 19/7 là 1 triệu đồng/ hộp.

Hiện, 2 loại Kovir có giá lần lượt 250.000 đồng – 1 triệu đồng/ hộp. Trong đó, hộp viên nang cứng mới được công bố có giá đắt gấp 4 lần loại cũ.

Sáng 28/7, PV trong vai khách hàng liên hệ, được nhân viên tư vấn của Sao Thái Dương cho biết cho biết, 2 dược phẩm trên đều đã hết hàng.

Thực tế đến các hiệu thuốc ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh để hỏi mua các loại dược phẩm trên cũng đều nhận được một câu trả lời là không có hàng hoặc đã hết hàng.

Thông báo báo giá sản phẩm viên nang cứng Kovir của Sao Thái Dương



Anh Nguyễn Văn N. – chi nhánh một công ty cung cấp thuốc dược liệu tại Hà Tĩnh cho biết, mặc dù Bộ Y tế đã rút văn bản công bố danh mục 12 sản phẩm hỗ trợ điều trị COVID-19 nhưng sau khi công văn ra thì các loại thuốc nằm trong danh mục trên được rất nhiều người tìm mua.

Anh T. - chủ một nhà thuốc ở TP. Vinh (Nghệ An) cho hay: Vừa rồi Sao Thái Dương nâng giá sản phẩm viên nang Kovir lên quá cao nên chúng tôi không lấy hàng nữa. Theo anh T., trước đây Sao Thái Dương đặt đại lý tại một nhà thuốc trên địa bàn TP. Vinh, nhưng giờ họ không áp dụng theo kiểu đại lý nữa mà giao hết cho nhân viên ôm hàng và làm đại lý luôn.

“Trước khi có văn bản của Bộ Y tế công bố 12 loại thuốc cổ truyền phòng và hỗ trợ điều trị COVID-19 5 ngày, nhân viên của Sao Thái Dương chào hàng tưng bừng, giá tăng lên đến 1 triệu một hộp/30viên, sau khi Bộ Y tế thu hồi văn bản thì Sao Thái Dương bị một số nhà thuốc ở đây tẩy chay”, anh T. nói.

Theo tìm hiểu, hiện nay, nhiều nhà thuốc lớn ở TP. Vinh không bán sản phẩm này, nếu có thì cũng chỉ còn vài vỉ đến hộp với giá bán 250 - 280 nghìn đồng/1hộp.

... Hiện, nhiều nhà thuốc trên địa bàn TP. Hà Tĩnh "khan hiếm" viên nang Kovir của Sao Thái Dương. Ảnh: Văn Tuân



Thắc mắc về một số loại dược phẩm viên nang Kovir và tự nhiên khan hiếm trên thị trường, chị Loan - chủ cửa hàng thuốc tây tại TP. Thanh Hoá bày tỏ hoài nghi: “Hiện nay, không chỉ 2 loại dược phẩm viên nang Kovir do Sao Thái Dương sản xuất được người dân tìm mua, mà các loại thuốc khác liên quan đến 12 danh mục sản phẩm có thể điều trị COVID-19 trên thị trường ở Thanh Hoá đang trở nên khan hiếm dần và khó đặt hàng”.

Chị Loan nhận định, thị trường miền Trung khan hiếm các loại dược phẩm đó có thể do hãng dược tập trung vào thị trường miền Nam hoặc ở các tỉnh có tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Xác minh một nguồn tin khác tại tỉnh Bình Dương, một số nhà thuốc tại tỉnh này xác nhận hiện nay sản phẩm viên nang Kovir đang rất có nhiều người hỏi nhưng các hiệu thuốc khó kiếm được nguồn dược phẩm đó để về bán cho khách.

Được biết, hiện nay tại các tỉnh phía Nam, ngoài "đặc dược" trên của Sao Thái Dương thì một số thuốc khác như: Paracetamol; Efferalgan; viên dầu xông; dầu gió, cồn… cũng tăng giá lên gấp nhiều lần so với thời gian trước.

Yêu cầu xử lý nghiêm về việc "làm giá" các sản phẩm

Trước việc hàng loạt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được ghi công dụng "kháng virus, kháng COVID-19, kháng viêm, điều trị đau họng cảm cúm và nhiễm trùng đường hô hấp, phòng chống COVID-19…" chưa đăng ký bản công bố và tăng giá bán đột biến như Xuyên Tâm Liên CV19 với logo Toàn Lộc, Xuyên Tâm Liêm CV 19 với logo Nhất Lộc, Kovir (Sao Thái Dương), Tổng Cục quản lý thị trường vừa có công văn yêu cầu Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý địa bàn, nắm diễn biến tình hình thị trường giá cả, hàng hóa đối với các mặt hàng nêu trên.

Công văn của Tổng cục Quản lý thị trường



Cụ thể, trong công văn gửi các cục quản lý thị trường địa phương, Tổng cục Quản lý thị trường cho rằng, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu tâm lý phòng chống dịch bệnh của nhân dân tăng cao, việc trên thị trường xuất hiện một số thực phẩm bảo vệ sức khỏe được ghi công dụng "kháng virus, kháng COVID-19, kháng viêm, điều trị đau họng cảm cúm và nhiễm trùng đường hô hấp, phòng chống COVID-19…”.

Chẳng hạn như sản phẩm Xuyên Tâm Liên CV19 với logo Toàn Lộc (vỏ hộp màu đỏ) và Xuyên Tâm Liên CV19 với logo Nhất Lộc (vỏ hộp màu xanh), Kovir của Sao Thái Dương...

"Tuy nhiên, những sản phẩm này đều chưa đăng ký bản công bố tại cơ quan có thẩm quyền hoặc ghi thông tin không chính xác, tăng giá bán đột biến so với giá bán thông thường niêm yết trước đó" - nội dung công văn khẳng định.

Do đó, để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, cơ quan này yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý địa bàn, nắm bắt diễn biến tình hình thị trường giá cả - hàng hóa đối với những mặt hàng nêu trên.

"Nếu phát hiện hành vi vi phạm, tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", công văn nêu rõ.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư