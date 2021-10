Video: Khách sạn 7 tầng bất ngờ đổ sập xuống chỉ trong vài giây, người đi đường đứng tim nhìn "Tử thần" ngay trước mắt

Vào chiều ngày 1/10 vừa qua, tòa nhà 7 tầng khách sạn Manbo Holiday tại thành phố Hoa Liên, Đài Loan (Trung Quốc) đã bất ngờ đổ sập. Chỉ mất vài giây, toàn bộ tòa nhà lớn đã nằm chắn ngang con phố.

Sự cố đột ngột đã khiến người dân xung quanh, đặc biệt là những người đang lưu thông trên đường vô cùng sợ hãi và hoảng loạn. Các nhân chứng sống gần khách sạn cho biết họ nghe thấy tiếng động lớn, mặt đất và cửa kính rung chuyển. Vì vậy ban đầu ai cũng nghĩ đã có động đất xảy ra, cho đến khi nhìn ra ngoài đường.

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc thót tim được ghi lại từ camera hành trình xe ô tô

Theo truyền thông Đài Loan, tòa nhà của khách sạn Manbo Holiday được xây dựng từ 40 năm trước và đã xuống cấp. Năm 2018, khách sạn được bán lại cho chủ khác và vẫn trong quá trình đóng cửa để hoang chờ cải tạo. Tòa nhà này đã xin cấp phép tháo dỡ và được chính quyền thông qua. Tuy nhiên, khi kế hoạch này mới chỉ vừa được thực hiện thì tai nạn thảm khốc đã xảy ra.

Tòa nhà đổ sập khi vẫn có xe cộ đi lại trên đường

...

Cả khách sạn 7 tầng đổ sập chắn ngang con phố

Đội cứu hộ đã ngay lập tức đến hiện trường để cứu nạn. Vào tối ngày 1/10, thị trưởng thành phố Hoa Liên cho biết rất may mắn là trước mắt chưa tìm thấy bất kỳ người thương vong nào trong đống đổ nát vì tòa nhà đang bỏ hoang và người đi đường đã kịp dừng xe kịp thời. Tuy nhiên, nhiều chiếc xe ô tô đỗ bên lề đường lúc đó đã bị dập nát và thiệt hại về tài sản chắc chắn không nhỏ.

Trước mắt, nguyên nhân của vụ sập được cho là do sai sót trong quá trình bắt đầu tháo dỡ tòa nhà. Nhà thầu phụ trách việc tháo dỡ sẽ phải đối mặt với nguy cơ chịu trách nhiệm hình sự và hành chính nếu bị kết tội.

Nguồn: Apple Daily

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn