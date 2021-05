Video: Hà Tĩnh xuyên đêm chống dịch sau 2 ca dương tính với Covid-19

Your browser does not support the video tag.



Đến 0h15 phút 6/5, bước đầu, cơ quan chức trách đã xác định được 28 trường hợp F1 tiếp xúc với 2 ca dương tính vi-rút SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 28 trường hợp F1 này được xe chuyên chở, đưa về khu cách ly tập trung.

Trong đêm, lực lượng chuyên trách dựng lán trại làm điểm chỉ huy để “trực chiến”, đồng thời chỉ đạo địa phương, sở ngành tiếp tục truy tìm F2. Một số người thân của 2 bệnh nhân nói trên cũng được chở lên cách ly, theo dõi tại bệnh viện Đa khoa Cửa Khẩu Quốc tế Cầu Treo - bệnh viện dã chiến chống Covid-19 của tỉnh này.

Như đã đưa tin, bệnh nhân N.T.T (SN 1989, trú tại thôn Việt Yên, xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) đi Dubai từ 5/1/2020, về nước 13/4/2021, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất và được cách ly tập trung tại Trường Quân sự TP.HCM cùng với 4 công dân khác.

Trong quá trình cách ly, T. được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều có kết quả âm tính với Covid-19. Đến ngày 30/4, chị T. kết thúc cách ly, rời khu cách ly đi taxi đến bến xe An Sương và thuê nhà nghỉ tại khu vực gần bến xe. Đến 4h sáng ngày 1/5, chị này bắt xe khách Hiếu Phượng về Hà Tĩnh.

...

Còn bệnh nhân N.T.H (SN 1993, ở thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà) ngày 25/3 đi từ Campuchia trở về Việt Nam. Về đến Tây Ninh khai báo y tế, người này được đưa đi cách ly tập trung tại bệnh viện Đa khoa Tây Ninh và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19 nên được điều trị tại bệnh viện.

Sau 3 lần âm tính, đến ngày 25/4, H. ra sân bay Tây Ninh vào TP.HCM chơi 3 ngày. Ngày 27/4/2021, người này bay ra Đà Nẵng, thuê khách sạn (không nhớ tên) trên đường Yên Bái, TP.Đà Nẵng. Ở đây, H. không tiếp xúc với ai, có đeo khẩu trang.

Ngày 28/4, H. ra sân bay Đà Nẵng về sân bay Vinh, sau đó người thân đón về bằng ô tô riêng. H. đã khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà chị gái ở xóm Sâm Lộc, xã Tượng Sơn từ ngày 29/4/2021. Ngày 1/5/2021, H. có đi về nhà bố mẹ tại xóm 7, xã Thạch Lạc (Thạch Hà) và chỉ tiếp xúc với bố và mẹ. Sau đó, H. về nhà chị gái tiếp tục thực hiện cách ly tại phòng riêng. Ngày 4/5/2021, H. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và sau đó cho kết quả dương tính với vi-rút SARS-CoV-2.

Được biết, 2 ca nhiễm này có lịch sử di chuyển dày đặc và phức tạp.

Tác giả: Phương Nam - Ngân Hà

Nguồn tin: nguoiduatin.vn