Video: Cận cảnh tình huống VAR từ chối quả phạt 11m cho U23 Việt Nam. Nguồn: VTV



Ở phút 62 của trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 UAE, Hoàng Đức nhận đường chuyền đẹp từ Quang Hải và tung ra cú sút ngay trước khung thành thủ môn UAE nhưng bị chặn lại.

Hoàng Đức và các đồng đội cho rằng bóng đá chạm tay đội bạn, nhưng VAR từ chối penalty cho U23 Việt Nam.

Tác giả: Vi An (T/h)

Nguồn tin: Báo ĐS&PL