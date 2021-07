VIDEO: Cận cảnh Sterling 'ăn vạ' giúp tuyển Anh hưởng phạt đền

Your browser does not support the video tag.

Đan Mạch một lần nữa cho thấy sự kiên cường của “Những chú lính trì dũng cảm” trong trận bán kết EURO 2020 chạm trán tuyển Anh.

Đan Mạch có bàn mở tỷ số trước sau cú sút phạt của Damsgaard ở phút 30, nhưng Simon Skjaer đã đá phản lưới nhà 8 phút sau đó. Mặc dù bị ép sân, Đan Mạch vẫn đứng vững và kéo trận đấu tới hai hiệp phụ.

Bước ngoặt đã xảy ra ở phút 103 với một tình huống gây tranh cãi. Raheem Sterling dẫn bóng đột phá từ bên cánh phải xộc vào trung lộ, bị các cầu thủ Đan Mạch vây ráp và cuối cùng ngã sau một pha va chạm nhẹ với Maehle.

Sterling tinh quái giúp tuyển Anh được hưởng phạt đền.

Trọng tài chính Danny Makkelie đứng ở gần đó và có góc quan sát tốt, ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền cho tuyển Anh. Sau khi tham khảo ý kiến từ tổ VAR, Vua sân cỏ người Hà Lan vẫn không thay đổi quyết định.

Nhưng xem băng quay chậm, có thể thấy pha va chạm giữa Maehle và Sterling là rất nhẹ. Điều đó dấy lên tranh cãi cho rằng Sterling đã ăn vạ và đội tuyển Anh không xứng đáng được hưởng quả penalty.



Trên chấm đá phạt đền, Kane bị Kasper Schmeichel cản phá sút sút đầu tiên, nhưng thủ thành Đan Mạch bất lực trước pha đá bồi của đội trưởng tuyển Anh. Với chiến thắng 2-1 sau tình huống gây tranh cãi của Sterling, Tam sư sẽ chạm trán Italia ở trận chung kết EURO 2020 sau đây 3 ngày.

