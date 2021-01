Vì sao xe chở dăm gỗ cơi nới thành thùng tiếp tục vô tư náo loạn Cảng Lào - Việt?

Video: Xe chở dăm gỗ cơi nới thành thùng tung hoành trên Quốc lộ 12C đến Cảng Quốc tế Lào - Việt.

Sau khi bài viết "hãi hùng xe chở dăm gỗ náo loạn Cảng Lào - Việt" được đăng tải trên báo điện tử VTC News ngày 25/12/2020, cơ quan chức năng Hà Tĩnh phản hồi rằng sẽ vào cuộc kiểm tra xử lý. Tuy vậy những ngày sau đó, tình trạng trên vẫn diễn ra khiến người dân bức xúc.

Xe tải cơi nới thành thùng chở dăm gỗ tiếp tục tung hoành trên Quốc lộ 12C đến Cảng Quốc tế Lào - Việt vào sáng 30/12.

Cụ thể, sáng 30/12, hàng chục xe chở gỗ dăm cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá tải, che đậy bạt không đảm bảo rầm rộ hoạt động trên Quốc lộ 12C hướng về khu vực Cảng Quốc tế Lào - Việt (ở xã Kỳ Lợi - thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Bà Bùi Thị Thương (SN 1938, sống gần Quốc lộ 12C) bức xúc chia sẻ: "Đoạn đường này xe tải chở dăm gỗ chạy thường xuyên, bụi bay mù mịt, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chúng tôi luôn phải đóng kín cửa suốt ngày. Dọc 2 bên tuyến đường, gỗ dăm rơi vãi chất đống, lâu ngày mới thấy công nhân đến dọn dẹp...".

Theo ghi nhận của VTC News, những chiếc xe nói trên vận chuyển dăm gỗ từ Nhà máy chế biến gỗ tiêu dùng, xuất khẩu Kỳ Anh (thuộc Công ty TNHH Thanh Thành Đạt), có địa chỉ tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về tập kết tại Cảng Quốc tế Lào - Việt.

Nhiều xe có dấu hiệu vi phạm khá rõ ràng, chỉ phủ bạt theo kiểu đối phó, vật liệu rơi vãi dọc tuyến đường Quốc lộ 12C nhưng tại thời điểm phóng viên tác nghiệp đều không thấy bóng dáng lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Xe có dấu hiệu quá tải chở gỗ dăm cao vút gần chạm dây điện băng qua đường vào sáng 30/12.

Ông Hoàng Đình Long, cán bộ phụ trách hàng hóa tại Cảng Quốc tế Lào - Việt cho biết, do lái xe sơ sẩy trong việc che chắn nên gió tốc bạt che phủ khiến dăm gỗ rơi vãi dọc đường. Đơn vị đã nhắc nhở Công ty Thanh Thành Đạt đảm bảo các quy định mới cho xe chở dăm vào cảng.

"Trong sáng 30/12, có khoảng 70 xe tải vận chuyển gỗ dăm về tập kết tại cảng, những xe này là do phía Công ty Thanh Thành Đạt hợp đồng vận chuyển", ông Long nói.

Trả lời phóng viên VTC News, Đại úy Phan Văn Tài - Đội phó Đội CSGT Công an thị xã Kỳ Anh cho biết, đơn vị sẽ cho kiểm tra và xử lý.

"Gỗ dăm nếu như che đậy thật kín bằng thùng container thì may ra không rơi vãi nhiều. Các đơn vị để rơi vãi bên đường, phải thuê công nhân thu gom sau các đợt vận chuyển. Về nguyên tắc bắt buộc khi chở vật liệu hàng rời là không được để rơi vãi. Hôm trước phản ánh xong, đơn vị đã lập biên bản xử lý một số xe tải, sau đó xe không chạy. Hôm nay chắc có tàu vào, xe lại chạy tiếp, đơn vị sẽ cho kiểm tra và xử lý", Đại úy Tài nói.

Nhiều xe che phủ bạt không đảm bảo khiến bụi bay mù mịt trên đường vào sáng 30/12.

Theo Đại úy Tài, phương tiện cải tạo thành thùng, theo quy định là được phép. Tuy nhiên, xe cơi nới theo bản ảnh và kích thước trong giấy kiểm định an toàn kỹ thuật, không đúng với thực tế ở ngoài là lỗi tự ý thay đổi kích thước thùng xe không đúng với thiết kế của nhà sản xuất, sẽ bị xử lý.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào - Việt nói: "Đơn vị đã xử lý rồi mà tại sao lại có trường hợp đó xảy ra? Hôm trước tôi đã xử lý anh em và cấm không cho các xe vi phạm vào cổng".

Ông Tuấn khẳng định không có sự bao che của cơ quan chức năng và cho biết đơn vị sẽ làm rõ vấn đề báo chí nêu.

Gỗ dăm rơi vãi chất đống 2 bên tuyến đường quốc lộ 12C.

Theo người dân, tình trạng xe tải chở gỗ dăm về tập kết tại Cảng quốc tế Lào - Việt diễn ra thường xuyên. Đặc biệt, nhiều xe chất gỗ dăm cao hơn thành thùng gần cả mét, không có bạt che phủ khiến bụi bay mịt mù, rất nguy hiểm cho người đi đường.

Trả lời phóng viên VTC News, Đại úy Phan Văn Tài - Đội phó Đội CSGT Công an thị xã Kỳ Anh cho biết, tuyến Quốc lộ 12C theo quy chế phân công thuộc đơn vị quản lý. Tuy nhiên, những ngày gần đây do trời mưa nên đơn vị không tổ chức tuần tra xử lý.

Đại diện Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào - Việt cho biết, đơn vị đã quán triệt không cho vào cổng các xe vận chuyển vật liệu không đảm bảo yêu cầu. Tuy vậy, sau phản ánh của báo, tình trạng xe chở dăm gỗ cơi nới thành thùng, có dấu hiệu quá tải, che phủ bạt không đảm bảo vẫn không được xử lý dứt điểm.

Hình ảnh xe chở dăm gỗ tung hoành trên Quốc lộ 12C đến Cảng Quốc tế Lào - Việt vào sáng 30/12.

Xe chở dăm gỗ từ Nhà máy chế biến gỗ tiêu dùng, xuất khẩu Kỳ Anh (thuộc Công ty TNHH Thanh Thành Đạt), có địa chỉ tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về tập kết tại Cảng Quốc tế Lào - Việt.

Bạt che phủ không đảm bảo khiến bụi bay mù mịt, cản trở các phương tiện giao thông.

Xe chở gỗ dăm tấp nập ra vào Cảng Lào - Việt.

Nhiều xe có dấu hiệu quá tải.

Xe phủ bạt không đảm bảo đang chờ để vào Cảng Quốc tế Lào - Việt.

Dăm gỗ chất đống trước cửa nhà dân sinh sống 2 bên đường.

Gỗ dăm rơi vãi chất đống bên đường, bốc mùi ẩm mốc, ô nhiễm môi trường.

