Vì sao trùm giang hồ Giang 'Đầu Rồng' cùng đồng bọn bị bắt?

Ngày 21/7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan CSĐT vừa bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Giang (Giang “đầu rồng”, SN 1980, ngụ thị trấn Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp) và 9 người khác để điều tra hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Đồng Tháp về mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Công an huyện Tháp Mười đã chỉ đạo lực lượng công an toàn huyện tập trung rà soát các đối tượng có liên quan đến “tín dụng đen” để có biện pháp đấu tranh triệt xóa.

Mới đây, thông qua tin báo của người dân, Công an huyện Tháp Mười phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hoàng Giang cùng với 9 đối tượng liên quan đang thực hiện hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Qua điều tra, xác minh được biết trước đó, ông Đ. có vay tiền của đối tượng Giang cùng một số đối tượng khác. Tuy nhiên, đến ngày trả nợ, ông Đ. không có khả năng chi trả nên đã đến tỉnh Bình Dương làm thuê kiếm tiền trả nợ.

Đến ngày 7/7, nhóm của Giang thuê xe ô tô đến Bình Dương gặp ông Đ. nhưng ông này không đủ khả năng trả nợ nên các đối tượng yêu cầu ông Đ. cùng với vợ, con trai phải về Tháp Mười bán đất trả tiền cho nhóm của Giang.

Do lo sợ nhóm của Giang nên gia đình ông Đ. lên xe ô tô biển số 66A-173.88 cùng với các đối tượng trong nhóm của Giang về Tháp Mười. Khi đến địa phận ấp 4 (xã Đốc Binh Kiều), nhóm đối tượng bị lực lượng Công an huyện Tháp Mười và Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra, bắt quả tang.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

