Vì sao không khởi tố vụ nữ phó chủ tịch xã bị hành hung, cắt tóc tại trụ sở?

Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) thông báo kết quả giải quyết vụ việc bà Lê Thị Dung, Phó chủ tịch HĐND xã Giao An, huyện Lang Chánh, bị người khác hành hung, cắt tóc tại trụ sở.

Trước đó bà Dung có đơn tố cáo bà Hà Thị Thi (54 tuổi giáo viên trường mầm non xã Giao An, vợ ông Phạm Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Giao An) và con gái bà Thi là Phạm Thị Tuyền (28 tuổi) Bí thư Đoàn Thanh niên xã Giao An.

Nội dung tố cáo, sáng 22/7, bà Dung đang làm việc trong phòng tại UBND xã Giao An thì bị bà Thi xông vào hành hung, làm nhục. Bà Thi còn dùng kéo cắt tóc bà Dung, gây thương tích trên đầu. Nạn nhân phải nhập viện khâu 3 mũi, điều trị vết thương. Ngoài bà Thi, nữ cán bộ còn tố cáo Tuyền cũng tham gia đánh mình.

Kết quả xác minh, hành vi của bà Thi đánh, cắt tóc bà Dung gây tổn hại 4% sức khoẻ đối với bà Dung không cấu thành tội “cố ý gây thương tích” quy định tại Điều 134, bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tuy nhiên, hành vi trên của bà Thi đã đủ yếu tố cấu thành tội “làm nhục người khác” quy định tại khoản 1, Điều 155 Bộ Luật hình sự. Đây thuộc trường hợp vụ án được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, quy định tại khoản 1, điều 155 bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015.

Đến ngày 27/8, bà Dung có đơn đề nghị không khởi tố vụ án hình sự và xử lý hành chính đối với vụ việc trên.

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lang Chánh ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác về tội phạm vụ Cố ý gây thương tích, Làm nhục người khác. Đồng thời, chuyển hồ sơ đề nghị Công an huyện Lang Chánh xử phạt hành chính đối với bà Thi về hành vi Xâm hại đến sức khoẻ của người khác.

Còn với Phạm Thị Tuyền, cơ quan điều tra kết luận chưa đủ căn cứ để xác định người này tham gia vụ việc như đơn tố cáo.

Riêng việc chị Tuyền có hành vi nhắn tin có nội dung xúc phạm bà Dung vào ngày 23/7, cơ quan điều tra cho rằng đây là hành vi vi phạm hành chính, nên chuyển hồ sơ đến Công an huyện Lang Chánh xử lý.

