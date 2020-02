Vì sao Công an Kỳ Anh (Hà Tĩnh) chưa công bố tài xế chiếc xe gây tai nạn chết người?

Bàn thờ em Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: P.V

Tông chết người tưởng cột mốc?

Theo tìm hiểu thì khoảng hơn 22h mùng 2 Tết, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Đồng. Nạn nhân là em Nguyễn Văn Hiếu (SN 2003), trú tại xóm Hồ Vân Giang, xã Kỳ Đồng bị chết.

Người dân nơi đây cho biết, nạn nhân từ Đắc Lắc trở về quê ăn tết. Vừa xuống xe khách đứng bên hè đường, chờ người nhà lên đón về thì bị chiếc xe ô tô du lịch lưu thông theo hướng Nam - Bắc đâm vào.

Sau khi gây tai nạn, xe ô tô gây tai nạn bỏ chạy khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân nằm bất tỉnh bên vệ QL 1A. Người dân địa phương đã vội vàng đưa Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện thị xã Kỳ Anh nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau đó cơ quan có trách nhiệm đã trích xuất camera của các hộ dân hai bên đường, thông báo rộng rãi đến các cơ quan đơn vị chức năng để truy tìm chiếc xe gây ra tai nạn trên.

Đến nay, mặc dù vụ tai nạn đau lòng trên đã xảy ra gần 1 tháng nhưng kẻ gây ra vụ tai nạn trên vẫn chưa được làm rõ?

Bố nạn nhân Hiếu đang kể lại sự việc với phóng viên

Ngày 14/2, có mặt tại gia đình nạn nhân Hiếu, anh Nguyễn Văn Đào (bố nạn nhân Hiếu) kể, khi Hiếu học xong THCS thì nghỉ vào Tây Nguyên làm công phụ giúp bố mẹ. Nhà có 7 chị em, Hiếu là con thứ, kế tiếp là đứa con trai còn nhỏ nên bây giờ Hiếu mất đi, nỗi đau của gia đình chẳng biết đến khi nào nguôi ngoai.

Khi phóng viên hỏi sau sự việc chiếc ô tô gây tai nạn chết người như vậy, gia đình đã biết ai là người lái xe gây tai nạn cho con chưa thì anh Đào trả lời: “Lái xe đã đến thắp hương cho cháu và mong được gia đình tha thứ”.

“Lúc đó, họ (lái xe) nói như thể có ai đó dẫn đường, nên khi tông phải em nó cứ tưởng là cột mốc bên đường…”, anh Đào tường thuật lại lúc người được cho là gây tai nạn đến để nói lời xin lỗi với gia đình em Hiếu.

Vụ việc chiếc xe ô tô gây tai nạn không dừng lại ở hiện trường để cấp cứu, bỏ mặc nạn nhân tại hiện trường xảy ra nói trên, cũng được Công an xã Kỳ Đồng xác nhận với phóng viên khi chúng tôi đến tìm hiểu.

Ông Nguyễn Chiến Thuật, Trưởng Công an xã Kỳ Đồng làm việc với phóng viên

Vì sao “uẩn khuất” sau vụ tai nạn chết người chưa được làm rõ?

Hỏi về danh tính người đã điều khiển chiếc xe gây tai nạn làm chết em Nguyễn Văn Hiếu đêm mồng 2 tết nguyên đán Canh Tý, ông Nguyễn Chiến Thuật, Trưởng Công an xã Kỳ Đồng từ chối trả lời. Lý do theo ông Thuật là sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Kỳ Đồng đã báo với Công an huyện Kỳ Anh và cơ quan này trực tiếp thụ lý điều tra, xử lý.

Dư luận băn khoăn: chiếc xe gây tai nạn trên thuộc sở hữu của ai? Và vì sao danh tính người điểu khiển chiếc xe gây tai nạn chết người, bỏ chạy khỏi hiện trường vẫn chưa được cơ quan Công an huyện Kỳ Anh công bố?

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn xã Kỳ Đồng từ 26/1 đến 14/2/2020 vẫn chưa được công bố nguyên nhân và các biện pháp xử lý liên quan theo quy định của pháp luật.

Để làm rõ vấn đề trên, ngày 14/2/2020 phóng viên đã trực tiếp đến đặt lịch với trực ban Công an huyện Kỳ Anh để tìm hiểu vụ việc này nhưng đến nay, vẫn chưa có hồi âm, trả lời từ đơn vị này.

Chiếc xe gây tai nạn đang được tạm giữ tại Công an thị xã Kỳ Anh

Cũng trong ngày 14/2 và 17/2, phóng viên đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin vào số thuê bao của ông Lê Xuân Thủy, Trưởng Công an huyện Kỳ Anh để đặt lịch làm việc, tìm hiểu những vấn đề còn uẩn khuất phía sau vụ tai nạn thương tâm trên nhưng vẫn không được vị này nghe máy, trả lời?

Thiết nghĩ, một vụ tai nạn giao thông gây chết người, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đã xảy ra gần 30 ngày nhưng vì sao Cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Anh vẫn chưa xác định được đối tượng hoặc đã xác định được nhưng chưa công bố? Có uẩn khúc gì hay không?





Tác giả: Thế Sơn

Nguồn tin: PhuongnamPlus.vn