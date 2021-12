Va chạm với xe tải, hai vợ chồng tử vong tại chỗ

Sáng 4/12, Công an tỉnh Nghệ An thông tin trên địa bàn huyện Hưng Nguyên vừa xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và xe tải. Theo đó vụ tai nạn nói trên xảy ra vào chiều 3/12, tại điểm giao nhau Quốc lộ 46B và đường vào xóm Đại Huệ, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn

...



Thời điểm này, ông L.C.Tr (SN 1952, trú tại huyện Nam Đàn) điều khiển xe máy trên đường chở vợ về nhà. Khi đến vị trí trên thì xảy ra va chạm với chiếc xe tải. Hậu quả khiến ông Tr và vợ tử vong tại chỗ.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Hà Mai

Nguồn tin: anninhthudo.vn