Va chạm với xe container, người đàn ông đi xe máy tử vong

Sáng 7/12, theo thông tin từ cơ quan chức năng quận Hải An, TP Hải Phòng, trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT khiến một người đàn ông thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe container và xe máy khiến một người tử vong ở Hải Phòng

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h45 ngày 6/12, trước cửa số 1039 Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc địa bàn phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Vào thời điểm trên, xe máy BKS 36D1-282.7x do anh Trịnh Thế N. (SN 1990, trú tại xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, di chuyển theo hướng Đình Vũ về cầu vượt Lê Hồng Phong đã va chạm với xe container BKS 15C-114.2x kéo theo rơ moóc BKS 15R-0502x do anh Lê Hồng S. (SN 1985, trú tại phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng) điều khiển, đang dừng đỗ cùng chiều phía trước.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến anh N. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ; các phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT - trật tự, Công an quận Hải An đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn và điều tiết giao thông.

Hiện, vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

