Va chạm với xe container, 2 người tử vong tại chỗ

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 11h25 ngày 11/5 tại ngã tư QL5 giao cắt với đường gom rẽ lên cầu Hàn thuộc địa phận phường Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, xe container mang BKS 35C-076.92 kéo theo rơmoóc mang BKS 35R-007.80 chạy trên QL5 theo hướng Hải Phòng - Hà Nội do Bùi Đức Vương (SN 1989, trú tại xã Yên Tử, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) điều khiển. Khi đi đến ngã tư trên thì va chạm với xe máy mang BKS 89K9-1550 do ông Lê Văn Hùng (SN 1961, trú tại xã Tân An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) điều khiển chở theo sau là một người phụ nữ chưa rõ danh tính. Hậu quả, 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT TP Hải Dương đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ TNGT.

