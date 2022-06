Va chạm với tàu du lịch, tàu chuyển tải bị chìm trên Vịnh Lan Hạ

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h10 sáng nay (19/6) tại vùng biển Cửa Cái thuộc vịnh Lan Hạ (Cát Bà, Hải Phòng). Tàu Hồng Vân 89 có sức chứa 50 khách đã xảy ra va chạm với một tender (tàu chuyển tải nhỏ).

Du khách trên tàu Hồng Vân 89 đã ném phao cứu hộ xuống biển cho những người gặp nạn.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, lúc này, vùng biển thoáng đãng không nhiều phương tiện đi lại, tàu gỗ nhỏ đã đi vào điểm mù của tàu tàu Hồng Vân 89, khiến tàu gỗ nhỏ bị tàu to đâm ngang trực diện.

Do bị đâm mạnh và bất ngờ, tàu nhỏ đã bị lộn ngược và chìm rất nhanh, 1 du khách trên tàu nhỏ đã kịp thoát qua cửa sổ. Ngay sau đó, du khách trên tàu Hồng Vân 89 đã ném phao cứu hộ xuống biển cho những người gặp nạn.

Đồn Biên Phòng Cát Bà, Hải Phòng đã khẩn trương có mặt để cứu hộ, cứu nạn và điều tra vụ tai nạn trên biển.

Trung tá Nguyễn Thế Cừ, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cát Bà (Bộ đội Biên phòng Hải Phòng) cho biết:"Hiện nay đã đưa được vào bờ được 6 - 7 khách và cấp cứu ở trung tâm y tế huyện 1 khách, còn những người khác đã ổn định. Hiện, lực lượng Biên phòng đã cử 2 tổ ở đó, 1 tổ bảo vệ hiện trường, 1 tổ phối hợp, hỗ trợ chủ tàu tìm kiếm nạn nhân. Nạn nhân nào nặng thì đưa vào cấp cứu, các nạn nhân khác đưa vào bờ và sau đó sẽ giải quyết sau"./.

