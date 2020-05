V-League trở lại: 5 ngày/trận, căng sức vì tuyển Việt Nam

Sau thời gian đình trệ vì dịch Covid-19, LS V-League 2020 lăn bóng trở lại vào ngày 5/6 tới. Ở vòng 3, 14 đội bóng thi đấu trong 2 ngày. Ở lượt trận đấu sớm, Hải Phòng tiếp TPHCM, Nam Định tiêos Viettel, trong khi Bình Dương có chuyến làm khách trên sân của Sài Gòn FC.

Ngày 6/6, cặp đấu đáng chú ý nhất là cuộc đọ sức giữ Hà Nội và HAGL trên sân Hàng Đẫy. Các cặp còn lại là SLNA vs SHB Đà Nẵng, Quảng Nam vs Thanh Hoá, Than Quảng Ninh vs Hà Tĩnh.

Lịch thi đấu vòng 3 V-League

Trở lại sau đại dịch Covid-19, giải bóng đá số 1 Việt Nam có nhiều thay đổi về thể thức lẫn khung thời gian tổ chức. Theo đó, lần đầu tiên 14 CLB thi đấu 13 trận lượt đi (bao gồm 2 lượt đầu tiên), sau đó dựa vào kết quả để chia nhóm: 8 đội xếp đầu vào một nhóm đấu vòng tròn một lượt tranh vô địch; 6 đội xếp dưới vào nhóm còn lại đấu vòng tròn một lượt xác định suất xuống hạng.

Với thể thức thi đấu này, các đội cũng phải thi đấu với mật độ thi đấu khá dày, để giải đấu có thể kết thúc trước ngày 31/10, giúp tuyển Việt Nam chuẩn bị tốt cho AFF Cup hay vòng loại World Cup 2022.

Các đội thi đấu với mật độ khá dày

Ở giai đoạn 1 (từ 5/6 đến 3/8), khoảng cách giữa các vòng đấu từ trung bình 7 ngày/vòng cắt xuống còn 5-6 ngày/vòng. Trong 11 vòng đấu, ngoại trừ vòng 9 diễn ra vào hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì 10 vòng đấu còn lại đều thi đấu vào ngày thường, hoặc xen kẽ với ngày cuối tuần.

Giai đoạn hai (từ 14/8 đến 25/10), mỗi vòng đấu của V-League có 4 trận (đối với nhóm 8 đội dẫn đầu) và 3 trận (đối với nhóm 6 đội xếp dưới), khoảng cách giữa các vòng là 7 ngày và được BTC xếp vào cuối tuần. Đây cũng là giai đoạn được dự đoán kịch tính nhất khi có sự đua tranh ngôi vô địch suất trụ hạng.

Theo thông báo của VPF, ở lượt đi, có những đội được đá 7 trận sân nhà, số còn lại được đá 6 trận theo lịch bốc thăm hồi đầu giải. Sang giai đoạn 2, căn cứ theo thành tích lượt đi, những đội xếp trên được ưu tiên đá sân nhà nhiều hơn một trận so với các đội xếp dưới cùng nhóm.

Bên cạnh đó, BTC sắp xếp khung thi đấu 17h cho 7 sân Vinh (Nghệ An), Hòa Xuân (Đà Nẵng), Lạch Tray (Hải Phòng), Tam Kỳ (Quảng Nam), Pleiku (Gia Lai), Thanh Hóa, Bình Dương; khung 18h cho 3 sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), Thiên Trường (Nam Định), Hà Tĩnh; và khung 19h với sân Hàng Đẫy và Thống Nhất cho 4 đội Hà Nội, Viettel, Sài Gòn và TPHCM. Riêng hai vòng cuối giai đoạn 1 (12 và 13), tất cả các trận lăn bóng lúc 17h.

Tác giả: Đại Nam



Nguồn tin: Báo VietNamNet