Ứng cứu, lai dắt 2 tàu cá gặp nạn vào bờ

Chiều 26-8, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh Bùi Tuấn Sơn cho biết, quá trình đánh bắt hải sản trên vùng biển Hà Tĩnh, cách bờ hơn 5 hải lý, tàu cá HT 90192 TS, công suất 90CV, do ông Trần Văn Sơn (40 tuổi, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) làm chủ, bị sóng to đánh chìm. Ông Sơn và 3 ngư dân khác may mắn được tàu HT 20509 TS của ông Nguyễn Văn Thương (trú cùng xã) đánh bắt cá gần đó đến cứu.

Cùng thời điểm, tàu cá HT 20231 TS, công suất 69CV, do ông Nguyền Đức Hương (trú thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà) làm chủ, cũng bị chết máy do gặp thời tiết xấu. Ngoài ông Hương, trên tàu gặp nạn này còn có 4 thuyền viên khác. Hiện lực lượng chức năng đã liên lạc được với các ngư dân trên tàu HT 20231 TS.

Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp cùng lực lượng chức năng nỗ lực tìm cách hỗ trợ, lai dắt hai tàu cá gặp nạn vào bờ.



