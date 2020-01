U23 Thái Lan bị loại cay đắng vì quả phạt đền tranh cãi

Your browser does not support the video tag.

Trọng tài cho U23 Saudi Arabia đá phạt trực tiếp ở phút 74

U23 Thái Lan đã thi đấu tương đối tốt trong trận tứ kết đầu tiên giải U23 châu Á với U23 Saudi Arabia. Họ đã khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn dù bị đánh giá thấp hơn.

Tình huống phạm lỗi dẫn tới quả phạt đền mà U23 Thái Lan phải chịu

Dù vậy, bước ngoặt trận đấu đã tới ở phút 78. Sorawit Panthong đã có pha kéo áo cầu thủ của U23 Saudi Arabia. Ban đầu, trọng tài xác định đó chỉ là tình huống đá phạt nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR, ông đã quyết định cho U23 Saudi Arabia hưởng phạt đền.

Sau khi quyết định ấy được đưa ra, các cầu thủ U23 Thái Lan đã phản ứng dữ dội nhưng trọng tài Ahmed Al-Kaf không thay đổi quyết định.

Thực tế, đây là quả phạt đền tranh cãi thực sự. Bởi lẽ, ngay cả pha quay chậm cũng chưa xác định được điểm phạt lỗi của Sorawit Panthong nằm ở trong hay ngoài vòng cấm. Bên cạnh đó, tác động của hậu vệ U23 Thái Lan cũng chưa thực sự mạnh, để Al-Hamddan ngã ra tới vậy.

Sau trận đấu, nhiều CĐV Thái Lan đã lên trang mạng cá nhân của ông Ahmed Al-Kaf để chỉ trích về quyết định này.

Cần nhấn mạnh rằng, trọng tài người Oman là người bắt chính ở trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. Trong đó, ông đã cho Thái Lan hưởng quả phạt đền tranh cãi và đồng thời từ chối bàn thắng của Bùi Tiến Dũng.

Dù bị loại nhưng cũng phải thừa nhận rằng đây là giải đấu mà U23 Thái Lan đã thi đấu tốt. Họ cho thấy là đối thủ đáng gờm với các đối thủ.

Tác giả: H.Long

Nguồn tin: Báo Dân trí