Tuyển sinh vào các trường công an nhân dân có những điểm mới nào?

Theo Cục Đào tạo - Bộ Công an đưa ra thông tin trước đó, năm 2021 có 2.080 chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy vào các trường Công an nhân dân, giảm 900 chỉ tiêu so với năm 2020.

Về phương thức tuyển sinh sẽ có 3 phương thức. Cụ thể:

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND.

...

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) với kết quả học tập THPT. Áp dụng đối với Học viện Quốc tế, Học viện Chính trị CAND, ngành Nghiệp vụ An ninh, Nghiệp vụ Cảnh sát.

Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả học tập THPT. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND. Cụ thể:

Độ tuổi dự tuyển vào các trường công an cũng được tăng lên. Đối với chiến sỹ nghĩa vụ muốn dự tuyển vào các trường công an cũng sẽ có một số thay đổi trong kì tuyển sinh năm nay. Tính đến năm dự tuyển, cán bộ Công an trong biên chế, chiến sĩ nghĩa vụ Công an, công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự không quá 30 tuổi; học sinh Trường Văn hóa CAND, công dân thường trú theo quy định hiện hành tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 tuổi; người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi;

Tác giả: ĐỖ HỢP

Nguồn tin: Báo Tiền phong