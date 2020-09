Tuyên án nhóm bị cáo liên quan đến vụ 39 người chết trong container ở Anh

Trong số 7 bị cáo đưa ra xét xử có bị cáo Võ Văn Kỳ (sinh năm 1962, trú xã Diễn Liên, Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) vắng mặt để điều trị bệnh ung thư, đã ủy quyền cho con dâu tham dự phiên tòa.

Sau một ngày xét xử, xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan HĐXX đã tuyên phạt 7 bị cáo về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài" với các mức án gồm: Nguyễn Quốc Thành (SN 1994, trú tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ) 7 năm, 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng, tịch thu 3.000 USD.

Nguyễn Thị Thúy Hòa (36 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) 6 năm tù, phạt bổ sung 15 triệu đồng. Trần Đình Trường (35 tuổi, trú tại huyện Can Lộc) 5 năm tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng. Nguyễn Xuân Triều (24 tuổi) 2 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Các bị cáo Lê Văn Huệ (53 tuổi), Võ Văn Kỳ (58 tuổi), Võ Văn Hồ (68 tuổi), cùng trú tại tỉnh Nghệ An, mỗi bị cáo phạt tù từ 12 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung mỗi bị cáo 5 triệu đồng.

... Các bị cáo tại phiên xử.

Kết quả điều tra xác định, trước đó vào khoảng tháng 7/2019, do quen biết từ trước nên Trường nhờ Hòa làm thủ tục đưa chị Phạm Thị Trà My sang Pháp để trốn sang Anh lao động, với giá 22.000 USD. Sau khi thỏa thuận, Hòa đồng ý đưa chị My sang Pháp với giá 21.000 USD, thông qua con đường du lịch sang Trung Quốc rồi tiếp tục làm giả giấy tờ du lịch châu Âu để bay thẳng qua Pháp. Để làm được các giấy tờ cho chị My, Hòa móc nối với Thành và Nguyễn Thúy Diễm (31 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ, đang bị truy nã quốc tế) cùng thực hiện.

Ngày 19/10/2019, Phạm Thị Trà My từ Pháp trốn sang Anh thì bị cảnh sát nước này phát hiện, trục xuất trở lại Pháp. Đến ngày 23/10/2019, Phạm Thị Trà My cùng với 38 người Việt Nam khác trốn trong thùng xe container đông lạnh để tiếp tục nhập cảnh sang Anh. Tuy nhiên, khi xe container này sang đến hạt Essex (Anh) thì tất cả đã tử vong.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thúy Diễm (31 tuổi, trú tại Cần Thơ) là nghi phạm cầm đầu đường dây đưa người sang Anh trái phép, đã bỏ trốn và hiện đang bị truy nã quốc tế.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công lý