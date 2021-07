Tường trình của thầy giáo dạy lái xe liên tục đụng chạm vùng nhạy cảm của học viên nữ

Ngày 28/7, ông Nguyễn Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 2 (trụ sở tại xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) - trao đổi với Báo Giao thông, nhà trường đang làm rõ thông tin một giáo viên dạy lái xe có hành vi đụng chạm vùng nhạy cảm của học viên nữ trong quá trình dạy.



Trước đó, chiều 26/7, trên mạng xã hội chia sẻ bài đăng cùng 1 đoạn clip về buổi học lái xe đầu tiên được nữ học viên K.H. đăng tải. Người này chia sẻ, trong quá trình giảng dạy, thầy giáo L.H.N. ngồi ghế phụ đã có động chạm nhạy cảm vào đùi, ngực của nữ học viên khác ngồi ở ghế lái. Bài đăng này sau đó đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Liên quan sự việc này, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 2 cho biết, nhà trường đã yêu cầu thầy L.H.N. viết bản tường trình và mời 3 học viên đến để xác minh, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, người quay và đăng tải clip lên mạng xã hội đã không đến trường và không liên lạc được.

Đến thời điểm hiện tại, tài khoản K.H đã gỡ bỏ bài viết trên.

Hiện, ông Nguyễn Văn Tuấn đã giao vụ việc cho Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới (đơn vị quản lý trực tiếp thầy N.) xác minh và báo cáo lại.

Theo bản tường trình của thầy L.H.N, trong quá trình hướng dẫn thực hành, dạy các thao tác, kỹ năng lái xe ghép dọc, để đảm bảo an toàn và điểm dừng đỗ chuẩn thầy N. đã chỉ tay ngang mặt vào điểm chuẩn, chỉ xuống dưới hình nhà xe và tác động vào đùi học viên nhằm di chuyển chân từ chân ga sang chân phanh để dừng xe, phương pháp này được áp dụng cho tất cả học viên nam lẫn nữ.

Qua rà soát, 3 học viên xuất hiện trong clip không phải là học viên của nhà trường mà là thầy N. nhận dạy kèm ngoài.

Ông Tuấn thông tin thêm, thầy L.H.N là giáo viên dạy thực hành lái xe thuộc Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Trong quá trình công tác, thầy N. nhiệt tình với công việc, chưa vi phạm gì.

Hiện thầy L.H.N đang bị tạm đình chỉ công tác 2 tuần để làm rõ vụ việc.

Nhà trường cũng đã họp với Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ để đơn vị quán triệt với các thầy giáo đang tham gia giảng dạy lưu ý về tác phong ứng xử trong quá trình hướng dẫn học viên, đặc biệt là học viên nữ vì vấn đề này rất nhạy cảm.

