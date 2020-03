Tung tin ‘ăn cật dê’ chữa khỏi dịch bệnh COVID-19, người phụ nữ bị phạt 15 triệu đồng

Chiều ngày 21/3, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình triệu tập một phụ nữ đăng thông tin lên mạng xã hội Facebook gây xôn xao dư luận.

Theo đó, người phụ nữ trên là Phạm Thị Hồng Chinh (sinh năm 1981, trú tại xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Người phụ nữ tung tin sai sự thật tại cơ quan công an. Ảnh Công an tỉnh Ninh Bình

Trước đó, người phụ nữ này đăng tải lên mạng xã hội với nội dung: “Thường xuyên gặp được Quan thế âm bồ tát, người có tượng được mọi người cúng bái trong chùa và Diêm Vương là người cai quản âm phủ, nơi con người đến khi chết. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 20/3/2020 thì được Diêm Vương cho gặp và chỉ cho cách chữa bệnh, cứ ăn cật dê sẽ khỏi. Chế biến cật dê để ăn, cứ ăn khi nào khỏi thì thui’’.

Qua xác minh công an khẳng định đây là thông tin sai sự thật, mang quan điểm nhận thức cá nhân nhằm câu view câu like gây hoang mang dư luận.

Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Hồng Chinh đã nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm các quy định của pháp luật, đồng thời xóa bài viết và cam kết không đăng tải thông tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Hiện Cơ quan chức năng đã ra Quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với Phạm Thị Hồng Chinh về hành vi vi phạm điểm B, khoản 4, Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ.

Tác giả: Định Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn