Tự phê bình và phê bình ở Hà Tĩnh ngày càng đi vào chiều sâu

Buổi tập huấn công tác Ðảng do Huyện ủy Hương Sơn tổ chức dành cho bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc các đảng ủy xã, thị trấn năm 2022.



Sinh hoạt chi bộ văn phòng huyện ủy ở nhiều huyện của tỉnh Hà Tĩnh gần đây ghi nhận bước tiến mới là việc nêu gương của người đứng đầu. Trước tập thể chi bộ, đồng chí bí thư huyện ủy nghiêm túc nhìn nhận hạn chế, khuyết điểm của bản thân và làm rõ nguyên nhân chủ quan. Không khí dân chủ của buổi sinh hoạt được khơi dậy. Các đảng viên mạnh dạn góp ý kiến cho nhau, cùng nhau “tự soi” và đưa ra những giải pháp để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém của mỗi người.

Khi lãnh đạo nêu gương tự phê bình

Huyện Hương Khê trong nhiệm kỳ trước không hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên theo chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện đề ra. Ðể khắc phục hạn chế này, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập các đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chi bộ, đảng bộ xã, phường, thị trấn và các chi bộ trực thuộc. Theo đồng chí Lê Ngọc Huấn, Bí thư Huyện ủy Hương Khê, qua kiểm tra cho thấy, nhiều chi bộ chất lượng sinh hoạt còn thấp, đảng viên không có sổ sinh hoạt, không ghi chép nội dung sinh hoạt, một số chi bộ không phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Sau khi kiểm điểm tình hình nêu trên, tiến hành tự phê bình và phê bình, từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy thấy rõ hơn trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi, từ đó có kế hoạch, biện pháp khắc phục.

Cụ thể, Huyện ủy yêu cầu các đảng ủy cơ sở, trưởng đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, việc phân công nhiệm vụ đối với đảng viên. Huyện ủy tặng sổ tay sinh hoạt chi bộ cho các đảng viên không là cán bộ, công chức, viên chức, đang sinh hoạt tại các chi bộ thôn, tổ dân phố và yêu cầu nộp lại sổ tay sinh hoạt chi bộ sau khi kết thúc nhiệm kỳ để đánh giá tình hình. Với các trưởng thôn, trưởng các chi hội, chi đoàn chưa là đảng viên, đồng chí Bí thư Huyện ủy và Phó Bí thư Thường trực trực tiếp chủ trì các buổi nói chuyện chuyên đề về tình hình kinh tế-xã hội của huyện và vai trò của người đảng viên…

Ðồng chí Nguyễn Trọng Vỹ, Bí thư Ðảng ủy xã Phúc Trạch cho biết: Từ khi các bí thư chi bộ, trưởng thôn được Huyện ủy cấp phát tài liệu và tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, thì việc chuẩn bị nội dung, phương pháp sinh hoạt chi bộ, cách thức sinh hoạt thôn, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, công tác hòa giải tại thôn, xóm, công tác lãnh đạo việc chỉnh trang, xây dựng khu dân cư,… đều có sự thay đổi, khoa học, hợp lý và đạt hiệu quả hơn trước.

Nhờ có giải pháp, chính sách kịp thời, chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố được nâng lên, mỗi đảng viên nhận thấy rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác kết nạp đảng. Năm 2021, toàn Ðảng bộ huyện Hương Khê kết nạp đảng viên mới đạt 137% kế hoạch; 8 tháng đầu năm nay đạt hơn 80% so chỉ tiêu cả năm. Hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về công tác cán bộ, giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, quyết tâm đến năm 2025 có 80% số trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn là đảng viên.

Ở huyện Vũ Quang, nghiêm túc “tự soi”, “tự sửa” thường xuyên đã góp phần ngăn ngừa tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ, đồng thời nâng cao trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cũng như từng cán bộ, đảng viên. Ðồng chí Lê Thanh Nghị, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Là huyện miền núi biên giới đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới (tháng 3/2021), nhưng bên cạnh thuận lợi, còn tồn tại những khó khăn, phức tạp, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Vẫn có tình trạng khiếu kiện đông người do một số vấn đề nổi cộm chưa được khắc phục. Nguyên nhân chính là do công tác lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu có lúc, có nơi chưa bao quát toàn diện, phối hợp giải quyết một số vấn đề còn chậm, chưa đồng bộ… Ðể khắc phục tình trạng này, Huyện ủy đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc tiếp dân; đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp tiếp công dân khi cần thiết và khi người dân yêu cầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện duy trì tiếp công dân hai ngày/tháng và tiếp đột xuất khi cần. Huyện chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra về việc giao đất, cho thuê đất sai thẩm quyền tại 10 xã, thị trấn và thanh tra hành chính đối với Trường mầm non Ðức Giang; tổ chức đối thoại với đại diện 324 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn để nắm tình hình…

Nhờ sự sâu sát nêu trên, kinh tế-xã hội của huyện có chuyển biến rõ nét. 6 tháng đầu năm nay, lĩnh vực sản xuất nông, lâm, thủy sản, công nghiệp, thương mại dịch vụ toàn huyện tăng trưởng ổn định; bước đầu triển khai một số mô hình thí điểm sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được nâng cao theo hướng sinh thái, văn minh. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 140% kế hoạch được giao. Toàn huyện có thêm 5 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã và 7 tổ hợp tác. Chỉ tính nghề nuôi ong lấy mật, được sự hỗ trợ của huyện, bà con trên địa bàn đã có 8.500 đàn với sản lượng mật vài chục nghìn tấn/năm, với giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, toàn huyện huy động được gần 30 tỷ đồng, hơn 11 nghìn ngày công lao động, vận động người dân hiến hơn 5.000m2 đất để nâng cấp hơn 7km nền và lề đường giao thông; làm mới 8,6km giao thông nông thôn, chỉnh trang được hơn 3.628 vườn hộ, xây dựng được 683 hố lắng lọc nước thải sinh hoạt. Ðiển hình là xã Ðức Lĩnh đã vận động 50 hộ hiến gần 1.000m2 đất, phá dỡ 40 cổng kiên cố, 8 công trình phụ trợ để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cụm dân cư sinh thái...

Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy xã Nguyễn Xuân Tịnh cho biết: Trong các cuộc họp định kỳ của Ðảng ủy xã, đồng chí Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã luôn là người đầu tiên thực hiện tự phê bình, nhìn thẳng những hạn chế của bản thân. Tinh thần nêu gương, cầu thị của người đứng đầu đã phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động trong toàn đảng bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh “tự soi, tự sửa”

Thường xuyên “tự soi, tự sửa”, quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém là chuyển biến đáng ghi nhận ở tỉnh Hà Tĩnh thời gian qua. Soi đúng thì sáng hơn, sửa đúng nhất định đẹp hơn. Phương châm này càng rõ nét khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo soát xét hồ sơ thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Ðức Thọ, ngay khi có dư luận phản ứng trước việc tổ chức này tiến hành đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027.

Kết quả soát xét cho thấy, hồ sơ thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Ðức Thọ chưa bảo đảm đúng các quy định, vi phạm những điều đảng viên không được làm, cho nên Ủy ban nhân dân huyện đã ra quyết định hủy bỏ quyết định thành lập Hội Tướng lĩnh huyện Ðức Thọ. Ban Thường vụ Huyện ủy Ðức Thọ nghiêm túc xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan việc tham mưu, quyết định thành lập tổ chức nêu trên.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh vẫn còn tình trạng chưa chủ động, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Một số đảng viên thiếu tự giác, thiếu tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, ý thức tổ chức kỷ luật còn hạn chế; nể nang, né tránh, ngại va chạm trong sinh hoạt đảng; vi phạm quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải xử lý kỷ luật. Công tác kiểm tra, giám sát của một số tổ chức đảng chưa được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. Việc xử lý vi phạm và theo dõi tình hình khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra, giám sát còn lúng túng, chưa triệt để.

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, sáu tháng đầu năm nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật ba tổ chức đảng và 272 đảng viên do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, lãnh đạo…

Ðể khắc phục những tồn tại nêu trên, đưa việc “tự soi, tự sửa” trong toàn đảng bộ tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn, Tỉnh ủy Hà Tĩnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, nhất là tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ diện ban thường vụ cấp ủy quản lý. Ðồng thời, Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong toàn đảng bộ; Quy định số 69-QÐ/TW của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, kiên quyết, xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ, đảng viên mắc sai phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tác giả: Hoàng Lâm - Ngô Tuấn



Nguồn tin: Báo Nhân Dân