Từ cờ bạc nghìn tỷ tới ma tuý liên tỉnh: Chân dung bà trùm hot girl

Tiếp tục đấu tranh, Công an bắt giữ Nguyễn Văn Quang (SN 2000, hộ khẩu thường trú ở kiệt 161 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế; hiện cư ngụ tại kiệt 94 Dương Văn An, TP Huế) và bạn gái Quang là Ngô Thị Hằng Dung (ngụ đường Lịch Đợi, TP Huế). Cơ quan công an cũng thu giữ 625g ma túy tổng hợp (dạng kemtamin), cân tiểu ly... Qua thử test nhanh, cả Hằng, Quang và Dung đều dương tính với chất ma túy.