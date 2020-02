Truy tố kẻ vũ phu dùng chai thủy tinh đánh vợ suýt chết

Theo nội dung cáo trạng: Khoảng 14h ngày 3/2/2019, tại nhà ông Nguyễn Văn Bích ở thôn Đông Xuân, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Đức Hải cho rằng vợ mình là chị Nguyễn Thị Hoa có lời lẽ coi thường, xúc phạm cùng với việc bức xúc trong đời sống vợ chồng từ trước nên đã dùng chai thủy tinh đuổi, đánh.

Sau khi dùng chai thủy tinh đập trúng đỉnh đầu chị Nguyễn Thị Hoa làm chị Hoa bị choáng, chai thủy tinh bị vỡ, Nguyễn Đức Hải khống chế, dùng phần chai thủy tinh đã bị vỡ liên tục đâm, rạch vào vùng má, vùng cổ và vùng bụng của vợ...

Bị can Nguyễn Đức Hải.



Phát hiện sự việc, bố chị Nguyễn Thị Hoa là ông Nguyễn Văn Bích đã kịp thời có mặt can ngăn nên Nguyễn Đức Hải bỏ trốn. Chị Nguyễn Thị Hoa được đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả giám định thương tích, chị Nguyễn Thị Hoa bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên với tỷ lệ là 22%.

Hành vi của bị can thể hiện tính côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác. Do đó, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố ra trước TAND tỉnh Hà Tĩnh để xét xử đối với bị can Nguyễn Đức Hải về tội “Giết người” (chưa đạt) theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự (phạm tội có tính chất côn đồ).

Tác giả: Phương Thanh

Nguồn tin: Báo BVPL