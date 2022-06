Truy tìm kẻ biến thái đi xe SH liên tục sàm sỡ vào ngực cô gái trẻ

Thông tin từ Công an TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - cho biết đơn vị này đang tiến hành xác minh, truy tìm người đàn ông có hành vi sàm sỡ một cô gái; gây mất an toàn khi tham gia giao thông.

Cảnh thanh niên liên tục chèn ép xe cô gái, rồi dùng tay sờ soạng vào ngực - anh cắt từ clip



Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền Clip có thời lượng 10 giây, ghi lại cảnh người đàn ông đi xe SH, không đội mũ bảo hiểm chạy trên đường đã thực hiện hành động sàm sỡ, quấy rối phụ nữ.

Cụ thể, gã trai này đi xe từ phía sau, bất ngờ vượt lên phía trước xe máy của 1 cô gái ăn mặc mát mẻ đang lưu thông cùng chiều. Sau đó, anh ta ép xe cô gái và đưa tay thực hiện hành vi sàm sỡ nạn nhân.

Choáng váng với hành động của kẻ biến thái, cô gái hoảng loạn đưa tay gạt tay thanh niên khiến chiếc xe loạng choạng, suýt ngã. Nhiều người đi đường chứng kiến sự việc một phen hú vía vì lo cho an toàn của cô gái.

...

Theo cư dân mạng, sự việc được cho xảy ra vào tối 3-6, trên đường Hữu Nghị, đoạn qua khu vực ngã ba Bắc Lý, TP Đồng Hới. Người đàn ông này đã liên tục thực hiện ép xe rồi sàm sỡ vào ngực cô gái, đã bị một người dùng điện thoại ghi lại.

Sau khi clip được đưa lên mạng xã hội, nhiều người đã vào xem bình luận phê phán hành vi của người thanh niên. Đồng thời, bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng sớm vào cuộc để truy tìm người thanh niên và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

CLIP: Kẻ biến thái đi xe SH đòi "hái đào" cô gái trẻ

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người Lao Động