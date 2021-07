Truy tìm gã con rể nghi giết mẹ vợ rồi bỏ trốn vào rừng

Ngày 8-7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị này đã đề nghị Cục C02 - Bộ Công an, Trưởng Phòng cảnh sát hình sự các tỉnh, thành phố; các đơn vị liên quan và công an các huyện, thị xã, thành phố tại Quảng Bình thông báo, phối hợp truy tìm đối tượng Lê Văn Triễn (SN 1988, ngụ thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh).

Lực lượng công an đang truy tìm nghi phạm



Lê Văn Triển chính là nghi phạm giết hại mẹ vợ của mình là bà Hà Thị Th. (SN 1967, ngụ thôn Lệ Kỳ 1, xã Vĩnh Ninh).

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào sáng 6-7, cháu họ của bà Hà Thị Th. và một số hàng xóm đến nhà bà Th. tại thôn Lệ Kỳ 1, thì tá hỏa phát hiện người phụ nữ này đã tử vong bất thường sau vườn nhà.

Nghi vấn bà Th. bị sát hại, những người phát hiện vụ việc đã giữ nguyên hiện trường, lập tức báo cho chính quyền địa phương và lực lượng công an. Nhận được tin báo, cơ quan công an cũng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của bà Th.

Theo cơ quan công an, qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, phát hiện nhiều dấu vết máu nhỏ giọt từ hiện trường ra ngoài đường khoảng 2km, nhận định đối tượng gây án bị thương, chảy máu nhiều khi bỏ trốn.

Gia đình đã tổ chức an táng cho nạn nhân

Qua điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng nghi vấn là Lê Văn Triễn, con rể của nạn nhân. Triễn từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, nghi vấn có liên quan đến ma túy.

Trong đêm 7 và sáng 8-7, nắm được thông tin Lê Văn Triễn đang lẩn trốn tại khu vực rừng hồ thủy lợi của huyện Quảng Ninh, lực lượng công an tại Quảng Bình đã huy động lực lượng truy tìm. Hiện công tác truy tìm nghi phạm này vẫn đang được triển khai.

Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình thông báo nếu ai phát hiện đối tượng Lê Văn Triễn hoặc các tình tiết liên quan vụ việc, đề nghị báo ngay về Phòng Cảnh sát Hình sự, địa chỉ: đường Nguyễn Trãi, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, SĐT: 02323.822.790; hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Nguyễn Quang Tuấn, SĐT: 0989.685.997, để phối hợp giải quyết.



Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người Lao Động