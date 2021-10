Truy tìm đối tượng cho xem vàng thật, bàn giao vàng giả ở Hải Phòng

Ngày 23/10, Công an TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đang truy tìm đối tượng và tang vật vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào ngày 16/9/2021 tại tiệm vàng số 173 Trần Thành Ngọ, quận Kiến An.

Công an Hải Phòng thông báo truy tìm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, vào khoảng 19h30 ngày 16/9/2021, anh Ngô Văn Luân (SN 1990, trú tại 173 Trần Thành Ngọ, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP Hải Phòng) đang bán hàng tại cửa hàng vàng bạc và chế tác kim hoàn của gia đình tại địa chỉ trên thì có 1 đối tượng nam giới đi xe máy Honda Airblade màu đen chưa rõ biển số đến.

Tại đây, đối tượng có đưa cho anh Luân 1 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng và nói muốn bán. Quá trình kiểm tra và định giá, anh Luân đồng ý mua với giá 74.250.000 đồng và đưa lại sợi dây chuyền trên cho đối tượng nam thanh niên kia.

Lợi dụng sơ hở, không chú ý của anh Luân, đối tượng đã nhanh tay tráo sợi dây chuyền thật vừa kiểm tra bằng một dây chuyền có hình dáng tương tự nhưng là giả.

...

Ngay sau khi nhận được số tiền 74.250.000 đồng, đối tượng nam thanh niên nhanh chóng rời đi. Lúc này anh Luân mới kiểm tra lại thì phát hiện sợi dây chuyền vừa nhận là giả, không phải chất liệu bằng vàng nên đã trình báo cơ quan Công an.

Lợi dụng sơ hở, đối tượng đánh tráo dây chuyền thật bằng một dây chuyền giả rồi chiếm đoạt hơn 74 triệu đồng

Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An thông báo truy tìm đối tượng có đặc điểm như sau: 1 đối tượng nam giới độ tuổi khoảng từ 35 đến 40 tuổi, chiều cao khoảng 1,6 - 1,68m, dáng người thấp đậm, tóc cắt cao hai bên mai.

Đối tượng mặc áo thun dài tay màu đen xắn cao tay áo, mặc quần dài màu xanh tím than, đi giày thể thao tối màu, đeo khẩu trang màu đen, tay trái đeo đồng hồ mặt kim loại sáng màu và ngón giữa có đeo nhẫn thời trang sáng màu. Đối tượng sử dụng xe máy Honda Air Blade màu đen chưa rõ biển kiểm soát.

Khi người dân phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng trên, đề nghị kịp thời thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An theo địa chỉ: số 109 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng, hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Thành - Phó đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Kiến An (SĐT: 0368806879).

Tác giả: Quốc Phương

Nguồn tin: Báo Giao thông