Truy nã đối tượng 2 lần nổ súng khiến 4 người thương vong ở Quảng Nam

Chiều 28.11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định truy nã bị can Đỗ Xuân Hải (41 tuổi, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) về tội “Giết người”.

Theo kết quả điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, do có mâu thuẫn về tiền, bạc với chị T.T.L.N (37 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My), khoảng 19h ngày 26.11, sau khi uống rượu, Đỗ Xuân Hải điều khiển xe máy mang theo 2 khẩu súng tự chế và 1 con dao nhọn đến nhà chị N. để nói chuyện.

Lúc này bà T.T.L là mẹ ruột chị N. đang xem ti vi thì thấy Hải cầm súng vào nhà định bắn chị N. nên bà L. ôm chân đối tượng này lại. Nhưng Hải ngay lập tức xô ngã và chém bà L. 2 nhát, tiếp đến chém cháu T.Đ.H con trai chị N. Không dừng lại, Hải dùng súng bắn chị N. và dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và lưng chị N. khiến nạn nạn nhân gục xuống.

Sau khi gây án, Hải vứt khẩu súng đã bắn chị N. và con dao lại hiện trường rồi cầm theo khẩu súng còn lại đến nhà anh N.T.T., (trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương) để giải quyết mâu thuẫn từ trước. Đến nơi, Hải gặp anh T. trước sân nên ngay lập tức rút dùng súng bắn làm anh T. gục tại chỗ. Lúc này, vợ anh T. phát hiện và chạy vào ngăn cản thì bị Hải dùng báng súng đánh vào đầu. Sau đó, Hải vứt súng và xe máy, bỏ trốn vào rừng.

Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã có thư kêu gọi người đang bị truy nã ra đầu thú. Người thân sớm liên lạc, tích cực vận động, động viên Hải ra đầu thú; cán bộ và nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm hoặc cung cấp thông tin chính xác về Đỗ Xuân Hải.

Địa điểm tiếp nhận người đang bị truy nã ra đầu thú: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam, SĐT: 0235.3852.594 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

