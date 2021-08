Truy bắt đối tượng dùng dao đâm chết người vì mâu thuẫn

Pháp luật

Ngày 15/08, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ký lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1984, ngụ ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi 'Giết người'.