Trút bỏ xiêm y rồi bơi lội trong hồ phun nước, cô gái có hành động 'lạ' khi bị cảnh sát 'hỏi thăm'

Vào ngày 5/8 vừa qua, một sự việc kỳ lạ đã xảy ra ở thị trấn Tú Thiên, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Cụ thể, cạnh hồ phun nước ở quảng trường, một cô gái bất ngờ trút bỏ xiêm y, trên người mặc đồ bơi rồi nhảy xuống hồ vui đùa, bất chấp ánh nhìn kỳ lạ của những người đi đường.

Cô gái thản nhiên bơi lội trong hồ phun nước ở quảng trường.



Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, dù chiếc hồ không lớn nhưng cô bơi rất thoải mái. Cô hết bơi ngửa rồi lại bơi tự do, dường như không có gì có thể cản được việc cô thể hiện kỹ năng bơi lội của mình.

Chứng kiến hành động kỳ lạ của cô gái, một số người đã gọi báo cảnh sát. Tuy nhiên, khi 3 cảnh sát tới nơi, cô gái còn có hành động gây sốc hơn. Ban đầu, các cảnh sát ân cần thuyết phục cô gái nhanh chóng ra khỏi hồ phun nước, nhưng cô ta lại phớt lờ họ rồi tiếp tục bơi lội.

Cô gái phớt lờ khi cảnh sát yêu cầu ra khỏi hồ phun nước.

...



Không còn cách nào khác, cảnh sát đành phải đi vào trong hồ, cưỡng chế lôi cô gái ra ngoài. Khi bị cảnh sát cầm tay lôi ra ngoài, cô gái còn đánh vào tay cảnh sát mấy cái. Thế nhưng, lực đánh không mạnh, như thể cô ta đang làm nũng với họ vậy.

Khoảnh khắc cảnh sát lôi cô gái ra khỏi hồ phun nước.



Không rõ cô gái có bị xử phạt hay không, nhưng sự việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến dân tình ngán ngẩm. Một số người bình luận:

“Kỹ năng bơi lội của cô ấy không tệ nhưng dường như cô ấy đang bơi sai địa điểm mất rồi”,

“Không hiểu cô ấy nghĩ gì mà lại ra hồ phun nước bơi lội nữa”,

“Nể cô gái này thật, khi bị cảnh sát lôi ra ngoài cô ta còn dỗi nữa cơ đấy”.

Nguồn tin: saostar.vn