Trường học 3 tỉ thành... "chuồng" thả bò, lãnh đạo thị xã Kỳ Anh nói gì?

Phản ánh với PV báo Giao thông, người dân sống tại khu tái định cư (TĐC) Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh thông tin, trên địa bàn có ngôi trường được xây dựng bề thế từ hơn 10 năm nay. Thế nhưng, thay vì đón học sinh thì ngôi trường này lại biến thành nơi chăn, thả gia súc của người dân.

Sáng 11/3, PV có mặt tại đây, ngay từ cổng chính đi vào trường, vì không sử dụng nên cánh cổng sắt đã hoen gỉ, hư hỏng. Để tiện việc nuôi nhốt gia súc, người dân đã sử dụng chõng tre để bịt cánh cổng lại.

Phía trong khuôn viên trường là dãy phòng học 2 tầng đã xây dựng kiên cố, khu nhà hiệu bộ và công trình vệ sinh. Tuy nhiên, khác với những ngôi trường khác là trường này không có học sinh đến học mà thay vào đó là hàng chục con bò được người dân chăn thả ở đây.

Cổng trường bề thế của ngôi trường được xây dựng 3 tỉ đồng chỉ dành để giữ gia súc

Vì được người dân “trưng dụng” làm nơi chăn thả bò nên khắp khuôn viên ngôi trường, các dãy hành lang, phòng học... đều bị gia súc phóng uế hôi thối, mất vệ sinh.

Theo tìm hiểu của PV, vào năm 2010, để tiếp nhận người dân xã Kỳ Lợi lên khu TĐC tại phường Kỳ Trinh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đầu tư các hạng mục công trình với số tiền 33 tỉ đồng, gồm: trụ sở UBND xã, Trạm y tế và trường THCS Kỳ Lợi.

Riêng trường THCS Kỳ Lợi được đầu tư 3 tỉ đồng trên khuôn viên rộng khoảng nghìn m2 dành cho con em xã Kỳ Lợi tại khu TĐC.

Phía sau cánh cổng được gia cố lại bằng chõng tre là hàng chục con bò

Giải thích cho việc trường xây xong không có học sinh đến học, một lãnh đạo UBND xã Kỳ Lợi cho hay, ngôi trường được xây dựng để phục vụ việc học tập của con em xã Kỳ Lợi từ nơi cũ lên khu vực tái định cư. Tuy nhiên, hiện nay quá trình di dời dân vẫn chưa thể hoàn thành, hiện còn hàng trăm hộ dân vẫn còn ở khu vực cũ.

Học sinh thuộc bậc THCS tại xã Kỳ Lợi đang học tại 2 địa điểm là Trường THCS Trinh Lợi (tại xã Kỳ Lợi cũ) và 1 điểm trường tại phường Kỳ Trinh.

Phía trong khuôn viên ngôi trường gồm có dãy phòng học 2 tầng, nhà hiệu bộ và hệ thống nhà vệ sinh

Nói về việc ngôi trường được đầu tư 3 tỉ đồng nhưng lại bỏ không, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Kỳ Anh thông tin, thời điểm xây dựng ngôi trường này (2010), huyện Kỳ Anh (cũ) và lãnh đạo Phòng GD&ĐT đều không hay biết.

Cũng thời điểm đó, UBND huyện Kỳ Anh đang thực hiện đề án sáp nhập các trường học theo kế hoạch của UBND tỉnh. Vì xác định các trường THCS Kỳ Trinh và THCS Kỳ Lợi sẽ sáp nhập vào nhau nên đã xây tại xã Kỳ Trinh một điểm trường mới cho học sinh 2 xã đến học.

Các dãy hành lang, phòng học đều bị gia súc phóng uế hôi thối

Còn ông Nguyễn Văn Chung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết, thời điểm xây dựng là để đưa đồng loạt bà con ở xã Kỳ Lợi lên khu TĐC, sau này vì nhiều lý do chưa thể đưa hết bà con lên nên ngôi trường chưa sử dụng.

“Tương lai sẽ sửa chữa lại và đem vào sử dụng khi người dân đã lên sống tại khu TĐC”, ông Chung nói.

Tác giả: Hà Vũ

Nguồn tin: Báo Giao Thông