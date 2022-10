Trưởng Công an phường gặp nạn trên đường đến trụ sở

Ngày 14/10, Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh phối hợp với gia đình tổ chức tang lễ cho Trung tá Nguyễn Đăng Hùng - Trưởng Công an phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Cũng trong ngày này, Công an quận Tân Phú lấy lời khai tài xế, lời khai nhân chứng, trích xuất camera khu vực giao lộ Tân Kỳ Tân Quý - Lê Liễu, phường Tân Quý, quận Tân Phú để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường nơi Trung tá Hùng gặp nạn tử vong.

...



Trước đó khoảng 21h ngày 13/10, Trung tá Hùng điều khiển xe máy từ nhà đến trụ sở Công an phường Sơn Kỳ trực. Khi đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý - Lê Liễu thì va chạm với xe đầu kéo kéo theo rơ-mooc chở container loại 40feet . Vụ va chạm xảy ra khiến Trung tá Hùng tử vong tại chỗ.

Tác giả: M.Đ

Nguồn tin: cand.com.vn